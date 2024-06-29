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Gündem Herkes tedirgin! Saatler içinde 6 İHA düşürüldü
Gündem

Herkes tedirgin! Saatler içinde 6 İHA düşürüldü

Yeniakit Publisher
2024-06-29 16:13:00 -
Herkes tedirgin! Saatler içinde 6 İHA düşürüldü

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 6 insansız hava aracını düşürdüklerini duyurdu.

usya’nın batısındaki Kursk bölgesinde, Ukrayna’nın insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda Gorodişe köyünde ikisi çocuk beş sivil yaşamını yitirdi. Kursk Vali Vekili Aleksey Smirnov, Telegram paylaşımında, geçen gece Ukrayna İHA’sının bölgenin Rılsk ilçesindeki Gorodişe köyünde bir eve saldırdığını bildirdi. İHA’nın ev üzerine bomba attığını belirten Smirnov, “Maalesef patlamada ikisi çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi. İki kişi daha ağır yaralandı” ifadesini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, Kiev rejiminin İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere yönelik terör saldırıları gerçekleştirme girişimlerine devam ettiğini belirtti. Görev başındaki Rus hava savunma sistemlerinin Kırım’da 2, Tver bölgesinde 2, Bryansk bölgesinde 1 ve Belgorod bölgesinde 1 İHA engelledi.

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