Herkes tarlasında hazine bulur Şanlıurfalı çiftçi bomba buldu

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir çiftçi, tarlasını sürdüğü sırada traktör pulluğuna takılan 155 milimetrelik patlamamış top mermisi buldu. Top mermisi patlayıcı imha timleri tarafından imha edilirken olay sosyal medyada da gündem oldu yapılar yorumlarda “Herkes tarlasında hazine bulur Şanlıurfalı çiftçi bomba buldu” ifadeleri öne çıktı.

Siverek’e bağlı Yoğunca Mahallesi Batman Dörtyol Petrol Boru Hattı mevkiinde bulunan tarlasını süren İ.B. isimli çiftçi traktör pulluğuna takılan bir cismi fark etti. Cismi inceleyen çiftçi, bunun patlamamış bir mühimmat olduğunu fark edince durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gerekli güvenlik önlemleri alınırken, yapılan incelemede cismin 155 milimetrelik top mermisi olduğu belirlendi. Tehlike oluşturabilecek mühimmatın imhası için olay yerine Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) çağrıldı. Ekipler, top mermisini kontrüllü şekilde patlatarak imha etti.

