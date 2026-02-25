Türkiye’nin 81 ilinde sayaçlar tek tek sökülüyor! 1 Mart’ta yeni dönem başlıyor: Tek kuruş ödemeyeceksiniz
Türkiye genelinde elektrik dağıtım altyapısını dijitalleştirecek olan Milli Akıllı Sayaç Sistemi (MASS) için geri sayım başladı; 1 Mart 2026 itibarıyla milyonlarca eski sayaç akıllı sistemlerle değiştirilecek. İlk etapta yüksek tüketimli abonelerin kapsama alınacağı bu dev dönüşümde, yeni sayaçlar için vatandaşlardan hiçbir ücret talep edilmeyecek. Dağıtım şirketleri tarafından tamamen ücretsiz kurulacak bu sistemle, arızaların anlık tespiti ve enerji yönetiminde maksimum verimlilik hedefleniyor.