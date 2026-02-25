Japonya’dan stratejik hamle: Tayvan sınırına füze savunma hattı kuruluyor

Japonya, Pasifik’teki savunma hattını güçlendirmek adına kritik bir adım atıyor.

Japonya Savunma Bakanı Koizumi Şinciro, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı basın açıklamasında, hükümetin 2030 mali yılı sonuna kadar Yonaguni Adası'na füze birliği konuşlandırma planını onayladığını duyurdu.

Bakan Koizumi, tesislerin hazırlık sürecine bağlı olarak takvimin netleşeceğini belirtirken, mart ayı başında ada sakinlerine projenin teknik detayları hakkında kapsamlı bir bilgilendirme yapacaklarını ifade etti.

GÜNEYBATI ADALARINDA ASKERİ TAHKİMAT

Planlama kapsamında stratejik öneme sahip Yonaguni Adası'na sadece füze birlikleri değil, aynı zamanda hava unsurları ve balistik füze imha yeteneğine sahip Tip-03 orta menzilli karadan güdümlü füze sistemleri de yerleştirilecek.

Tayvan Boğazı'na en yakın noktalar olarak bilinen Okinawa eyaletine bağlı Miyako, Yonaguni ve İşigaki adaları, Japonya'nın savunma mimarisinde kilit rol oynuyor.

TAYVAN’A 110 KİLOMETRE MESAFEDE

Yonaguni Adası, ABD ile Çin arasında olası bir askeri çatışmanın merkez üssü olarak görülen Tayvan'a yalnızca 110 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Bu coğrafi yakınlık, Japonya'nın bölgedeki askeri varlığını artırmasını stratejik bir zorunluluk haline getiriyor. Tokyo yönetimi, bu hamlesiyle Tayvan Boğazı'ndaki dengeleri korumayı ve olası bir kriz anında caydırıcılığını en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.