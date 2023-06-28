Herkes tam tersi sanıyor! Bilet fiyatları ile ilgili ilginç detay

OBilet.com’un yaptığı hesaplamalara göre mevcut 8 bin 506 TL’lik net asgari ücret esas alındığında dahi, geçen yıl bir asgari ücretlinin haziran ayı maaşı ile arife günü için İstanbul-İzmir rotasında 10 otobüs veya 5 uçak bileti alınabilirken, bu yıl zamsız haziran asgari ücretiyle 15 otobüs veya 8 uçak bileti alınabiliyor.



Her bayram öncesi olduğu gibi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde de şehirlerarası toplu ulaşım sektöründe ciddi bir hareketlilik gözleniyor. Bilet fiyatları geçen yıla göre rakamsal olarak yükselmiş gözükse de asgari ücret, enflasyon ve dolar kurundaki artışlar dikkate alındığında geçen yılın aynı dönemine göre bu yıl reel olarak ucuzlamış durumda. 2022 yılı bahar ve yaz dönemlerinde Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında yükselen petrol fiyatları nedeniyle zam şampiyonu olan seyahat bileti fiyatları, bu yıl diğer mal ve hizmetlerle kıyaslandığında en az artış gösteren kalemler arasında yer aldı.

Fiyatlar Ankara-Antalya rotasında geçen yıla göre yüzde 4 düştü

2022 yılı Kurban Bayramı arifesi için yapılacak yolculuklar ile bu yılki Kurban Bayramı arife günü için yapılacak yolculuklara ait ortalama otobüs ve uçak bileti fiyatlarını analiz eden online seyahat bileti platformu Obilet.com’a göre Ankara-Antalya rotasında geçen yıla göre yüzde 4 düştü. Geçen yıl aynı rotada 400 TL olan bilet fiyatı 385 TL’ye indi. Aynı rotadaki uçak bileti fiyatları ise ortalamada yüzde 27 arttı. Ortalama 615 TL’den 790 TL’ye yükseldi. İstanbul-İzmir rotasında otobüsteki artış yüzde 5’te kalırken (ortalama 530 TL’den 555 TL’ye), uçaktaki artış yüzde 10 oldu. (ortalama 930 TL vs 1.020 TL) İstanbul-Van rotasında ise 1 yıllık artış otobüste yüzde 13 (ortalama 840 TL’den 950 TL), uçakta ise yüzde 27 (ortalama 930 TL’den 1.185 TL’ye) oldu.

Dolar bazında da en düşükte

Güncel fiyatların tüketici fiyat endeksine (TÜFE) göre 2020 yılı fiyatları baz alınarak reelleştirilmiş haline bakıldığında ise, reel fiyatların 2022’ye göre ciddi oranda gerilemiş olduğu görülüyor. Ortalama bilet fiyatlarının ABD Doları üzerinden gerçekleşen seyrine bakıldığında fiyatların 2022’nin çok altında olduğu, hatta bazı rotalarda 2020’den bu yana en düşük dolar bazlı fiyatlara ulaşıldığı görülüyor. Obilet.com Strateji ve Kurumsal Gelişim Direktörü Sertaç Keleş konuyla ilgili olarak, “Bilet fiyatları özellikle 2022 baharından bu yana en hızlı artışını yaşamış olsa da reel bazda değerlendirdiğimizde özellikle bazı rotalarda son 3 yılın en düşük düzeyinde olduğunu görüyoruz. Okulların kapanmasıyla başlayıp, Kurban Bayram hareketliliğiyle devam eden bu ekstra yoğunluğun en önemli sebeplerinden birinin bu durum olduğunu görüyoruz.” diye konuştu.

Geçen bayram asgari ücretle 13 otobüs bileti alınırken bu yıl 22 alınabiliyor

Geçtiğimiz hafta, Temmuz 2023’ten itibaren net 11 bin 402 TL olarak uygulanmasına karar verilen asgari ücretin zamlı hali henüz çalışanların eline geçmedi. Obilet.com’un yaptığı hesaplamalara göre mevcut 8 bin 506 TL’lik net asgari ücret esas alındığında dahi, geçen yıl bir asgari ücretlinin haziran ayı maaşı ile arife günü için Ankara-Antalya rotasından 13 otobüs bileti veya 5 uçak bileti alabileceği, bu yıl ise aynı rotadan 22 otobüs veya 7 uçak bileti alabileceği görülüyor. İstanbul-İzmir rotasında ise haziran asgari ücretiyle geçen yıl 10 otobüs veya 5 uçak bileti alınabilirken bu yıl zamsız Haziran asgari ücretiyle 15 otobüs veya 8 uçak bileti alınabiliyor.

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