  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Herkes sokağa döküldü! Beyoğlu'nda korkutan anlar
Yerel

Herkes sokağa döküldü! Beyoğlu'nda korkutan anlar

Beyoğlu'nda bir binada çıkan yangın bölge halkını korkuttu. Panik nedeniyle vatandaşlar sokağa döküldü.

Yeniakit Publisher
2020-11-18 15:38:00 -
Herkes sokağa döküldü! Beyoğlu'nda korkutan anlar

Olay, saat 14.30 sıralarında Beyoğlu Turnacı Başı Caddesi, Kocaağa Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı bir apartmanın en üst katında sebebi bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Kısa süre içerisinde dumanlar bütün daireyi sararken çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler yangına müdahale ederek alevlerin başka binalara sıçramasını engelledi. Çıkan yangında ölen ya da dumandan zehirlenen kimsenin olmadığı öğrenildi.

Öte yandan, yangının çıktığı sokakta bulunan vatandaşların da panikle sokağa döküldüğü görüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'nin yanı başında ABD'den skandal görüşme! Fotoğrafı yayınlandı
Dünya

Türkiye'nin yanı başında ABD'den skandal görüşme! Fotoğrafı yayınlandı

ABD’nin Suriye Özel Temsilci Yardımcısı Dawid Brownstein, teröristbaşı Mazlum Abdi ile görüştü. İkilinin yaptığı toplantı öncesi çekilen tok..
CHP'li Engin Altay'a soğuk duş! İşte belgesi
Gündem

CHP'li Engin Altay'a soğuk duş! İşte belgesi

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın, KKTC 37. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törenlere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İ..
Üç ilde peş peşe korkutan depremler! Gece yarısı sokaklara döküldüler
Yerel

Üç ilde peş peşe korkutan depremler! Gece yarısı sokaklara döküldüler

Gece yarısından sonra üç ilde meydana gelen depremler, vatandaşlar arasında kısa süreli endişeye yol açtı. Bazı vatandaşlar kendisini sokağa..
Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay