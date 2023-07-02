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Gündem Herkes şaştı kaldı! O ilçede düğünlere altın kısıtlaması getirildi
Gündem

Herkes şaştı kaldı! O ilçede düğünlere altın kısıtlaması getirildi

Yeniakit Publisher
2023-07-02 17:18:00 -
Herkes şaştı kaldı! O ilçede düğünlere altın kısıtlaması getirildi

Altın fiyatlarının yükselmesi ve halkın alım gücünün düşmesi nedeniyle bir ilçede düğünlerde altın takılarına kısıtlama getirildi. İşte detaylar...

Altın fiyatlarının yükselmesi ve halkın alım gücünün düşmesi nedeniyle bir ilçede düğünlerde altın takılarına kısıtlama getirildi. İşte detaylar...

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki kentlerde düğünlerdeki görkemli takı ve masrafa müdahale geldi. Şırnak'ın Silopi ilçesinde 25 Haziran 2023 Pazar günü bir araya gelen Sperti aşireti kanaat önderleri, düğün masraflarının azaltılması konusunda ortak karara vardı. Bir dizi kararın alındığı toplantıda, buna uymayanların düğünlerine katılmama kararı alındı.

Zaruri olmayan masraflar yapılmayacak

Toplantı sonrası yapılan açıklamada, "Son günlerde halkımızın büyük bir sorunu haline gelen, kız isteme konusunda yapılan gereksiz ve zaruri olmayan masraflara son vermek için, tüm Silopi değerlerine, aile büyüklerine alınan kararlara destek olunması için" çağrıda bulunuldu.

Birçok gencin işçi olarak aylarca batı illerinde zor koşullarda çalışarak ancak ailesinin geçimini sağlamakta olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Bu şartlarda yaşayan gençlerimizin, evlenmeye güçleri yetmemektedir. Bu nedenle son dönemlerde bölgemizde gençlerimizin intihar, madde bağımlılığı ve isyankar halleri toplumda büyük bir problem haline gelmiştir" denildi.
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Temel malzemeler belirlendi

Düğünlerde geline takılacak altın miktarı ile nişan, kına ve düğünlerde alınacak hediyeler ile yapılacak masraflar şöyle belirlendi:

"4 adet 25 gram bilezik, 50 cm zincir orta ayar, 2 adet Yüzük biri nişan biri normal, 1 adet küpe, 1 adet künye, geline 3 takım elbise, 3 çift ayakkabı ve iç giyim, kız istemede tatlı ikramı ve yemek kaldırılacak. Çikolata, limonata ve kola gibi sadece misafirlerin tüketebileceği kadar hediye götürülecek ve gereksiz şekerler gelin evine götürülmeyecek. Kına eski usul yapılacak. Gelinlik bir defaya mahsus kiralanacak."

 

 

 

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