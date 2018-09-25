0553 313 94 23

Herkes şaşkın… Büyük tedirginlik! Bir anda kırmızı akmaya başladı

Menderes Nehri’ni besleyen İl Çayı Deresi, üç gündür kırmızı akıyor. Yetkililer, dereyi kırmızıya boyayan maddeyle ilgili araştırma başlattı.

25 Eylül 2018 Salı 06:34
Herkes şaşkın… Büyük tedirginlik! Bir anda kırmızı akmaya başladı

Aydın Germencik ilçesinin ortasından geçen ve Menderes Nehri'ne akan İl Çayı Deresi, geçtiğimiz cumartesi günü kırmızı renkte aktı. Geçtiği bölgede bir jeotermal santral bulunan derenin renginin kırmızıya dönmesi tedirginlik yarattı. Sabah saatlerinde yaşanan kirlilik bölge sakinleri tarafından görüntülendi.

VATANDAŞTAN İHBAR

Yeni Asır Gazetesi'nden Kazım Yörükce'nin haberine göre; Bölge halkından Ergun Zeytin, yaşanan kirliliği görüntüleyip sosyal medyadan paylaştı. Zeytin, "Sabah bahçeme giderken tespit ettiğim bu olay 22 Eylül'de gerçekleşti. Dereye baktığımda kıpkırmızıydı. Gördüklerime inanamadım. Ertesi gün tekrar kontrol ettiğimde dere kırmızımtırak toprak renginde akıyordu. Halen kırmızı akıyor. Kim veya kimler yaptıysa ilgili kurumlara bu durumu ihbar ediyorum. Bizzat bu olaya şahidim" dedi.

"DEMİR AKIYOR"

İl Çayı'nın kırmızı akmasının nedeninin jeotermal firmasının dereye saldığı akışkanda demir fazlalığı olduğunu savunan Aydın Çevre Mücadelesi Platformu sözcüsü Metin Aydın, "İl Çayı deresinin kenarında bir elektrik üretim santrali var. Santralden duman çıktığı gün firma tarafından dereye akışkan bırakılıyor. Demir içeriği fazla olduğunda sular kırmızı rengi alır. Zaten daha önce yaptırdığımız analizlerde bu derede demir ve çinko gibi metallerin fazla olduğu saptanmıştı. Demir metali fazla olduğu için derenin suyu kızıl akıyor" dedi. Aydın, olayla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile güvenlik güçlerine ihbarda bulunduklarını söyledi.

Öte yandan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, ihbarlar üzerine harekete geçti. Kırmızı akan sudan numuneler alınırken iddiaların araştırılması için 2 mühendis görevlendirildi.

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 06:34
  1. Aydın
  2. aydın
  3. il çayı deresi
  4. kırmızı
  5. araştırma

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan net konuştu! 'Hepsi yasaklansın'
    1. Erdoğan net konuştu! 'Hepsi yasaklansın'
    2. Fırtına nedeniyle seferler iptal edildi.
    3. Günün âyet ve hadisi
    4. Vatandaşa 2 müjde birden! Fiyatlara..
    5. Kasada zam oyunu! Tek tek kontrol edin
    6. 28 Ekim tarihine dikkat…Milyonlarca..
    7. AFAD uyardı: Gece yarısı 150 kişi..
    8. Herkes şaşkın… Büyük tedirginlik! Bir..
    9. Meteoroloji uyarmıştı: Gece yarısı..
    10. Önümüzdeki 3 yıl içinde... 3 milyarlık..
    11. Af teklifi kimleri kapsıyor? Toplamda..
    12. İnternette bir ceza tüm yayınları..
    13. Lüks otomobiliyle dehşet saçtı…..
    14. Ali Ece: 35 yaşındaki Atiba Tolgay'dan..
    15. Tümer Metin Fenerbahçe'deki ayrılığı..
    16. MHP'den 'Çakıcı' itirafı! Avukatlarına..
    17. Ahmet Çakar'dan flaş yorum:..
    18. Alvaro Negredo'dan derbi paylaşımı!..
    19. Mehmet Demirkol'dan derbi..
    20. Hasan Ali Kaldırım'dan çarpıcı sözler:..
    Eskişehir’deki küstah bardan büyük alçaklık!
    Eskişehir’deki küstah bardan büyük alçaklık!
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!

    Günün Karikatürü

    25 Eylül 2018
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?