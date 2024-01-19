Herkes şaşırdı: Adana Demirspor yeni hocasını duyurdu!
Adana Demirspor, Hikmet Karaman ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Adana Demirspor, Hikmet Karaman ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Hollandalı teknik adam Patrick Kluivert ile yollarını ayıran Adana Demirspor, bir süredir hoca arayışlarını sürdürüyordu.
Yapılan görüşmeler neticesinde Adana ekibi takımın başına Hikmet Karaman'ı getirdi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, tecrübeli teknik direktör Hikmet Karaman ile 1.5 yıllık anlaşmaya varmıştır" denildi.
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