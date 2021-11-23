"Herkes riskli bulurken Türkiye buraya geldi!"

Başkentteki Afrika Evi'nde "Afrikalı Kadınların Siyasetteki Rolü: Somali Örneği" konulu etkinliğe konuşmacı olarak katılan Hear Women adlı sivil toplum örgütünün CEO'su Deqa Salad, kadınların iş, eğitim ve siyasi arenadaki temsiliyetleri açısından Somali için son yıllarda olumlu gelişmelerin yaşandığını, Somalili kadınların birçok sosyal alanda oldukça aktif şekilde katılım gösterdiklerini belirtti.

Kadınların Somali'nin 1960'ta bağımsızlığını kazanmasında kilit rol üstlendiklerinden bahseden Salad, tarihlerinde Hawo Tako gibi önemli kadın figürlerinin mevcut olduğunu vurguladı.

Somali'de 2012'deki seçimlerde yüzde 14 olan kadın parlamenter sayısının son seçimlerin ardından yüzde 24 seviyesine yükseldiğini kaydeden Salad, bu oranının dünyanın birçok ülkesinden yüksek olduğunu vurguladı.

Dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan Somali asıllı kadınların da yaşadıkları ülkelerde oldukça aktif bir şekilde siyasi katılım sağladıklarına işaret eden Salad, İngiltere, İsveç, Norveç gibi ülkelerin yanı sıra ABD'de Temsilciler Meclisi üyesi olan Ilhan Omar'ın da bu örnekler arasında olduğunu kaydetti.

Afrika'nın uluslararası alandaki kötü imajının aksine birçok güzelliği içerisinde barındıran bir kıta olduğuna da değinen Salad, diğer ülkeler yatırım yapmak için riskli bulurken Türkiye'nin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Somali'ye gelmekten çekinmediğini belirterek, "Recep Tayyip Erdoğan ve ailesi güvenlik risklerini göz ardı ederek, kimse gelmeden önce Türkiye bölgeye geldi. Diğer ülkeler ardından Somali'ye gelmeye değer bir şeylerin olduğunun farkına vardılar." dedi.

Osmanlı döneminden itibaren Somali halkının Türklerin desteğini hissettiklerini ifade eden Salad, başkent Mogadişu'da bulunan ülkenin en büyük hastanesinin de Türkiye'nin katkılarıyla inşa edildiğini söyledi.

Salad, Somali'nin mevcut Adalet Bakanının da Türkiye de eğitim gördüğünü aktararak Türkiye'de eğitim gören Somalili gençlerin iki ülke arasında dostane ilişkilerin geliştirilmesinde köprü rolü oynadıklarını ifade etti.