  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem "Herkes riskli bulurken Türkiye buraya geldi!"
Gündem

"Herkes riskli bulurken Türkiye buraya geldi!"

Hear Women adlı sivil toplum örgütünün CEO'su Deqa Salad, diğer ülkelerin yatırım için riskli bulduğu Somali'ye Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde gelmekten çekinmediğini vurguladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-23 08:20:00 - 2021-11-23 08:22:06
"Herkes riskli bulurken Türkiye buraya geldi!"

Başkentteki Afrika Evi'nde "Afrikalı Kadınların Siyasetteki Rolü: Somali Örneği" konulu etkinliğe konuşmacı olarak katılan Hear Women adlı sivil toplum örgütünün CEO'su Deqa Salad, kadınların iş, eğitim ve siyasi arenadaki temsiliyetleri açısından Somali için son yıllarda olumlu gelişmelerin yaşandığını, Somalili kadınların birçok sosyal alanda oldukça aktif şekilde katılım gösterdiklerini belirtti.

Kadınların Somali'nin 1960'ta bağımsızlığını kazanmasında kilit rol üstlendiklerinden bahseden Salad, tarihlerinde Hawo Tako gibi önemli kadın figürlerinin mevcut olduğunu vurguladı.

Somali'de 2012'deki seçimlerde yüzde 14 olan kadın parlamenter sayısının son seçimlerin ardından yüzde 24 seviyesine yükseldiğini kaydeden Salad, bu oranının dünyanın birçok ülkesinden yüksek olduğunu vurguladı.

Dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan Somali asıllı kadınların da yaşadıkları ülkelerde oldukça aktif bir şekilde siyasi katılım sağladıklarına işaret eden Salad, İngiltere, İsveç, Norveç gibi ülkelerin yanı sıra ABD'de Temsilciler Meclisi üyesi olan Ilhan Omar'ın da bu örnekler arasında olduğunu kaydetti.

Afrika'nın uluslararası alandaki kötü imajının aksine birçok güzelliği içerisinde barındıran bir kıta olduğuna da değinen Salad, diğer ülkeler yatırım yapmak için riskli bulurken Türkiye'nin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Somali'ye gelmekten çekinmediğini belirterek, "Recep Tayyip Erdoğan ve ailesi güvenlik risklerini göz ardı ederek, kimse gelmeden önce Türkiye bölgeye geldi. Diğer ülkeler ardından Somali'ye gelmeye değer bir şeylerin olduğunun farkına vardılar." dedi.

Osmanlı döneminden itibaren Somali halkının Türklerin desteğini hissettiklerini ifade eden Salad, başkent Mogadişu'da bulunan ülkenin en büyük hastanesinin de Türkiye'nin katkılarıyla inşa edildiğini söyledi.

Salad, Somali'nin mevcut Adalet Bakanının da Türkiye de eğitim gördüğünü aktararak Türkiye'de eğitim gören Somalili gençlerin iki ülke arasında dostane ilişkilerin geliştirilmesinde köprü rolü oynadıklarını ifade etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Binali Yıldırım'ın kardeşi isyan etti: Seçildim ve tek kuruş maaş almadım!
Gündem

Binali Yıldırım'ın kardeşi isyan etti: Seçildim ve tek kuruş maaş almadım!

Binali Yıldırım'ın kardeşi İlhami Yıldırım "Gelelim bir diğer içimdeki biriktirdiklerime. Ben 11 sene Türk Kızılayı'nda (5 sene Çekmeköy ilç..
Altın ile ilgili yeni gelişme! Yeniden basılması için çalışma başlatıldı
Ekonomi

Altın ile ilgili yeni gelişme! Yeniden basılması için çalışma başlatıldı

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün Hamit ve Reşat altınlarının yeniden basılması yönünde çalışma başlattığı bildirildi. ..
Tunç çağı, Bizans ve Roma dönemlerine ait... Gizli bölmede bulundu
Aktüel

Tunç çağı, Bizans ve Roma dönemlerine ait... Gizli bölmede bulundu

Denizli'de otomobile gizlenmiş 13 sikke, 59 tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay