Herkes onu konuşuyor! Okumak için gittiği ABD'de binlerce kişiyi peşine taktı

Üniversite eğitimi için İstanbul'dan Kaliforniya'ya giden genç girişimci Nathan Candaner, henüz öğrenciliği sırasında oluşturduğu videolu iş başvurusu fikrini, 4 milyon kullanıcı ve 8 milyon firmanın bulunduğu "iş bulma alışveriş merkezine" dönüştürdü.

Türk ve ABD vatandaşı olan Candaner, 2013 yılında Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde işletme okumak üzere ABD'ye gitti. Öğrenciliği sırasında iş arayan arkadaşlarıyla yaptığı bir sohbetten yola çıkarak insan kaynakları sitesi kurmaya karar veren 27 yaşındaki Candaner, gençlerin kendisini kamera karşısında anlatabileceği, işverenin de işe alım sürecini hızlandıran bir site oluşturdu.

Candaner'in 2018 yılında kullanıcılara sunduğu "JobzMall" adlı site, adındaki "z" harfini öncelikli hedef kitlesi olan Z kuşağı gençlerden alıyor. Alışveriş merkezi anlamına gelen "mall" ise insan kaynakları sitesinin bir alışveriş merkezi konseptinde, iş verenin mağaza açtığı, iş arayanların da o alışveriş merkezinde gezerek kendine en uygun işe başvurduğu yapıyı ifade ediyor.

"Süreç kısalıyor"

Jobzmall Kurucu Ortak ve Üst Yönetcisi Nathan Candaner, sitesinin iş arayanlarla işverenleri bir video arayüzüyle buluşturduğunu söyledi.

Sitenin genç iş arayanların yaşadığı sıkıntılardan yola çıktığını kaydeden Candaner, "İş başvurusunda öz geçmiş isteniyor ama gençlerin henüz geçmişleri yok. 22 yaşındaki bir insanın öz geçmiş konsepti aslında çok enteresan bir konsept işe alımda. Fikir şöyle ortaya çıktı, dört arkadaş masa etrafında oturup ikisi 22, ikisi 20 yaşında, işlere başvuruyorlar. En sonunda bir arkadaşım diğerine dedi ki 'öz geçmişinde hangi yazı tipini kullanıyorsun? Seçtiğin yazı tipiyle iş bulacaksan bütün sistem yanlış ve eksik diye düşündüm, JobzMall böyle ortaya çıktı." diye konuştu.

Firmaların sitede mağaza açarak videolarla kendini ve aradığı çalışanın özelliklerini anlattığını belirten Candaner, iş başvurusu yapacakların da yine aynı şekilde videoyla kendisini anlatıp iş arayanların sorularını yanıtladığını dile getirdi.

ABD'nin 50 eyaletinden 800 firma ile 4 milyon kullanıcıyı aynı platformda buluşturduklarını, iş ortakları arasında küresel büyük şirketlerin de olduğunu aktaran Candaner, şöyle konuştu:

"ABD'de ortalama bir iş başvurusu sonuçlanma süresi 43 gün. 18 günü yaklaşık ön eleme dediğimiz daha 'hangi adayı mülakata çağırmalıyız' kısmı. Firma bir iş ilanına çıkar, geleneksel insan kaynakları sitelerinde yazı bazlı bir iş ilanıdır. Yüzlerce öz geçmiş gelir. Siz ondan sonra bu öz geçmişlerden bir adayı anlamaya çalışırsınız. Ondan sonra adayı mülakata çağırıyorsunuz. Adayın da sizi tanıması gerekiyor. Bu çok meşakkatli bir süreç. Bizim yaptığımız arayüzde iki taraf da birbirini videoyla tanıdığı için firmalara yüzlerce öz geçmiş vermiyoruz. 100 yerine 30 kalifiye, doğru adayı ve videolarıyla veriyoruz. Firmalar bunu çok çabuk bir şekilde izliyor. Hangi adaya geri dönüş yapmak istediğini anlıyor. Biz bunu 18 günden 5 güne indiriyoruz. Çok ciddi bir zaman kazancı. İş arayana da faydası var. Şu an iş arayanların ikide biri işe başvuru yapıyor. Fakat geri dönüş almıyor. Biz bunu tamamıyla ortadan kaldırıyoruz. Yani olumlu veya olumsuz her iş arayanın size zamanını ayırdıysa, bir işe başvurduysa geri dönüş almak hakkıdır. Biz bu hakkı tanıyoruz."

"İK sistemi insansızlaşıyor"

Nathan Candaner, şirketinin iş arayanlara kendi hikayesini anlatma imkanı tanıdığını belirterek, "Sana adeta bir mikrofon uzatıyor, sen kimsin ve niye bu işe başvuruyorsun? Dolayısıyla asıl önemli olanı yani insancıl tarafı ön plana çıkarıyor. Bugün bizim gördüğümüz en büyük tehdit insan kaynakları (İK) sistemlerinin insansızlaşması yani her şeyi otonom yapayım derken en önemli olan faktör olan insanı çıkarması. Bizim yaptığımız bu sürece o insanı katabilmek, hikayeyi katabilmek." diye konuştu.

Video arayüzüyle iş bulma anlamında ABD'nin en büyük şirketi olduklarını kaydeden Candaner, bunu da tüketici bazlı en çok videoyu toplayan ve bunu firmalara veren platform olmalarından anladıklarını söyledi.

Dünyaya açılmayı hedeflediğini dile getiren Candaner, "2023'ün ilk çeyreğinde açılmayı düşündüğümüz belli pazarlar var. Bu Avrupa menşeli. Türkiye'den de kullanıcılara açmak istiyoruz. Çünkü bugün evden çalışma modeliyle Türkiye'den hangi şehirden olursanız olun yurt dışına çalışabiliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

2019 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Forbes Dergisi iş birliğinde başlatılan 30 yaş altında spor, sanat, eğitim, girişimcilik, medya, finans, hukuk ve müzik gibi çeşitli sektörlerde başarılarıyla ön plana çıkıp "30 Altı 30" programında yer alarak ödül aldığını hatırlatan Candaner, geçen yıl 20 olan çalışan sayısının 60'a çıktığını, bu sene binlerce kişinin iş bulmasına aracılık ettiklerini sözlerine ekledi.