Herkes onu konuşuyor! Müslüman genç, kahraman ilan edildi

Münübe Yılmaz

Kanada’da Müslüman bir genç ülkenin yeni kahramanı oldu. Mississauga şehrinde, 18 yaşındaki Adam Attalla, bir evde çıkan yangında üç küçük kızı kurtararak Kanada gündemine oturdu. Edinilen bilgilere göre, komşusunun evinin yandığını gören Adam Attalla, içeride mahsur kalan çocukları kurtarmak için hemen harekete geçti.

“Yapmam gerekeni yaptım”

Olayın ayrıntılarını anlatan Attalla, “Evde çok duman vardı. İnsanlara söyledim, ama kimse bir şey yapmadı. Bu yüzden önce duvara tırmanmayı denedim, fakat olmadı. Sonrasında bir komşu beni evine götürdü ve çatısından öbür çatıya atladım. Pencereyi açtım ve çocukları dışarı çıkardım" dedi. Gazetecilerin kendisini harekete geçiren şeyin ne olduğunu sorduğu Attala, “Yapılması gerekiyordu. Birileri bunu yapmak zorundaydı. Ben yapmam gerekeni yaptım” cevabını verdi.

Kahramanca bir eylem

Bölge İtfaiye Şefi Craig Dockery, Attalla'nın kahramanca eylemine övgüler yağdırarak “18 yaşında bir çocuk sokağa çıktı, bir komşunun evine girdi. İkinci katın penceresini açtı. Daha sonra çatı boyunca yürüdü ve diğer eve geçip çocukların dışarı çıkmasına yardım etti. Bu gerçekten olağanüstü” ifadelerini kullanırken, Mississauga Belediye Başkanı Bonnie Crombie de “Attalla'nın yaptığı, diğer Müslümanlar tarafından gerçekleştirilen benzer kahramanca eylemlerle uyumludur” şeklinde konuştu. Adam Attalla’nın mezunu olduğu Mississauga'daki özel bir İslam okulu olan Olive Grove School (OGS) da öğrencileriyle gurur duyduklarını açıkladı.