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Gündem Herkes onu dansöz sanıyordu! Bakın kim çıktı
Gündem

Herkes onu dansöz sanıyordu! Bakın kim çıktı

Rusya'da yaşayan 33 yaşındaki Katya lakaplı dansöz Yekaterina Zavalishina, casus olduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Zavalishina'nın devlet sırlarını yabancı ülkelere verdiği öne sürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-06-17 11:44:00 -
Herkes onu dansöz sanıyordu! Bakın kim çıktı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle birlikte bölgede tansiyon yüksek seyrederken, dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Rusya'da yaşayan 33 yaşındaki dansöz Yekaterina Zavalishina, "casus" iddiası ve "vatana ihanet" suçlamalarıyla Moskova'da gözaltına alındı. "Katya" lakabını kullanan Zavalishina'nın Moskova'dan kaçmak üzereyken yakalandığı belirtildi.

Kaçmak üzereyken yakalandı

Dansözlüğü tam zamanlı olarak çalıştığı işletme analistliği görevinin yanı sıra yapan ve performanslarıyla tanınan Zavalishina'nın "devlet sırlarını yabancı ülke temsilcisine verdiği" iddia edildi. Genç kadının "gizli devlet sırlarını" hangi ülkenin temsilcisiyle paylaştığı açıklanmazken, Zavalishina'nın Moskova'dan İsviçre'ye kaçmak üzereyken yakalandığı duyuruldu.

20 yıla kadar hapis cezası alabilir

Gözaltına alınan Zavalishina, suçlu bulunması durumunda 20 yıla kadar hapis cezası alabilir. Rus istihbaratı tarafından yakalanan Zavalishina hakkında yetkililer Rus TASS haber ajansına konuştu. Yetkililer, "İstihbarat birimleri Moskova'da yaşayan Rus vatandaşı E.S. Zavalsihina'yı yakaladı. Vatana ihanet şüphesi üzerinde duruluyor. Soruşturma devam ediyor" dedi.
Olayın Ukrayna'da devam eden savaşla bağlantısı olup olmadığı bilinmezken, Ağustos ayının ortasında görülecek duruşmaya kadar cezaevinde tutulacak. Sözcü'nün haberine göre Moskova Devlet Üniversitesi'nden 2011 yılında mezun olan Zavalishina'nın geçmişte ABD, Avrupa ve Afrika'ya gittiği de öğrenildi.

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