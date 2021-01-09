  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Herkes Mesut'u beklerken Fenerbahçe bir yıldızı daha ikna etti
Spor

Herkes Mesut'u beklerken Fenerbahçe bir yıldızı daha ikna etti

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Başakşehir'in yıldızı Edin Visca'yı transfer için ikna etti.

Yeniakit Publisher
2021-01-09 08:59:00 - 2021-01-09 09:03:20
Herkes Mesut'u beklerken Fenerbahçe bir yıldızı daha ikna etti

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’de bombalar üst üste patlayacak. Yıllardır Başakşehir’den Edin Visca’yı almak isteyen Sarı-Lacivertliler, bu transferde sona hiç bu kadar yakın olmamıştı. Emre Belözoğlu’nun yürüttüğü transfer görüşmelerinin önümüzdeki hafta mutlu sonla tamamlanması bekleniyor. Başakşehir Kulübü daha önce Visca’yı satmayacağını açıklasa da oyuncunun tavrı her şeyi değiştirdi.

Başakşehir CEO’su Mustafa Eröğüt, “Satmayı planladığımız herhangi bir futbolcumuz bulunmamaktadır.” demişti. Ancak Visca’nın Fenerbahçe’de oynama isteğiyle birlikte durum değişti. Önceki yılların aksine şampiyonluk yarışında gerilerde kalan İstanbul temsilcisinin bu sebeple Visca’nın gidişine izin vermesi bekleniyor. Transferde bonservis bedeli haricinde Deniz Türüç’ün tapusunun verilmesi de söz konusu...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'den yaptırım kararı
Dünya

ABD'den yaptırım kararı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Irak'taki Şii milis grubu Haşdi Şabi'nin lideri ve eski Irak Başbakanı Nuri El Maliki'nin ulusal güvenlik ..
Rakamlar umut verici! İşte koronavirüs tablosu
Sağlık

Rakamlar umut verici! İşte koronavirüs tablosu

Türkiye'nin 8 Ocak koronavirüs tablosu belli oldu. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre son 24 saatte 184 bin 193 Kovid-19 testi yapıldı, 11..
Dinlerken utanacağınız zulmü onlar bizzat yaşadı! Doğu Türkistan'da Çin zulmü
Gündem

Dinlerken utanacağınız zulmü onlar bizzat yaşadı! Doğu Türkistan'da Çin zulmü

Doğu Türkistan'da Çin'in Uygur Türklerine uyguladığı zulmün canlı tanıklarından Kazakistan doğumlu Gülbahar Celilova'nın anlattıkları dehşet..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay