Herkes Mesut'u beklerken Fenerbahçe bir yıldızı daha ikna etti

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’de bombalar üst üste patlayacak. Yıllardır Başakşehir’den Edin Visca’yı almak isteyen Sarı-Lacivertliler, bu transferde sona hiç bu kadar yakın olmamıştı. Emre Belözoğlu’nun yürüttüğü transfer görüşmelerinin önümüzdeki hafta mutlu sonla tamamlanması bekleniyor. Başakşehir Kulübü daha önce Visca’yı satmayacağını açıklasa da oyuncunun tavrı her şeyi değiştirdi.

Başakşehir CEO’su Mustafa Eröğüt, “Satmayı planladığımız herhangi bir futbolcumuz bulunmamaktadır.” demişti. Ancak Visca’nın Fenerbahçe’de oynama isteğiyle birlikte durum değişti. Önceki yılların aksine şampiyonluk yarışında gerilerde kalan İstanbul temsilcisinin bu sebeple Visca’nın gidişine izin vermesi bekleniyor. Transferde bonservis bedeli haricinde Deniz Türüç’ün tapusunun verilmesi de söz konusu...