Herkes merakla bu bilgiyi bekliyordu! Togg'un kilometrede ne kadar yakacağı belli oldu

Türkiye’nin ilk yerli ve milli elektrikli otomobili TOGG banttan indi. Fiyat listesi henüz tam belli olmayan TOGG otomobilleri ile ilgili en çok merak edilen konulardan biri de kilometre başına ne kadar yaktığıydı. Merak edilen sorunun yanıtı belli oldu.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Togg, kilometrede 47 kuruş elektrik tüketecek. Eğer Togg’u ev tipi elektrikle doldurursanız kilovat başına maliyeti yüksek kademede güncel olarak 2,6 lira olarak gösteriliyor. 500 kilometre menzile sahip Togg’da bulunan 90 kWh’lık bataryanın evden şarj edilmesi halinde ödenecek miktar 235 lirayı bulacak.

Togg’un şarj markası Trugo’nun Türkiye’nin pek çok bölgesinde açacağı DC (50 kWh-hızlı şarj) istasyonlarıyla 90 kWh’lık bataryanın yüzde 80’i 25 dakikada dolacak. Togg’un DC istasyonlardaki dolum maliyeti ise kWh başına güncel tarife olan 7,7 lirayla 693 liraya çıkacak.

4 saati bulan AC (22 kWh-normal şarj) dolumun maliyeti ise kilovat başına güncel fiyatı 6,5 lira. Böylece 90 kWh’lık Togg’un AC şarjla bataryanın tamamı 585 liraya dolacak.

Normal şarjda yüzde 36’dan fazla tasarruf sağlayan elektrikli Togg, hızlı şarjda ise benzinli bir araca göre yüzde 25’e daha az masraf çıkaracak.