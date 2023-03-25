Herkes merak ediyordu! Fatih Erbakan meğer...

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılmasına BBP lideri Mustafa Destici'nin vesile olduğunu belirtti. Destici'nin Fatih Erbakan'a telefon açıp, yeniden müzakere sürecinin başlatılmasını önerdiğini ifade eden Sarıkaya, herkesin merak ettiği süreçle ilgili şunları kaydetti:

"(...) Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, AK Parti aracılığıyla Cumhur İttifakı’na katılmasına dönük davete 30 maddelik mutabakat metni ile yanıt vermişti.

(...) YRP lideri Erbakan, 6284 sayılı Kanun’un tümünde bir değişiklik istemediklerini, “Kadının ifadesi yerine suçun belirliliği ilkesinden hareket ettiklerini” dile getirdi.

Madde başlığı yer almadan da buna atıf yapılabileceğini, mutabakat metninin kabulü halinde de adaylıktan vazgeçip, ittifaka yönelebileceğini de kayda geçirdi.

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Bu mesaj Cumhur İttifakı’nda, “kapının yeniden aralandığı” şeklinde değerlendirilmiş.

DESTİCİ DEVREDE

BBP lideri Mustafa Destici telefon açıp, kendilerinin de farklı bir düşüncede olmadığını, dolayısıyla ortak bir noktada buluşulabileceğini belirterek yeniden müzakere sürecinin başlatılmasını önermiş…

Önerisine Erbakan’dan da olumlu yanıt gelince, Destici konuyu Cumhurbaşkanı, AK Parti lideri Erdoğan ve AK Parti yöneticilerine de iletmiş.

Bu süreçte Destici ile Erbakan arasında üç telefon görüşmesi yapılmış…

Destici ile MHP lideri Bahçeli’nin de katıldığı Cumhurbaşkanı’nın dün Kahramanmaraş gezisi sırasında da Erbakan’dan üç telefon görüşmesi gerçekleştirilmiş.

Varılan mutabakat üzerine, önceki gün BBP kurmayları ile YRP kurmaylarının buluşması kararlaştırılmış.

Heyetler arasındaki görüşmede de olumlu sonuç çıkınca, AK Parti ile YRP arasında bir mutabakat hazırlanması kararına varılmış ve AK Parti kurmayları da bu aşamadan sonra sürece dahil olmuş.

BBP heyeti, YRP ile AK Parti arasındaki müzakereye dahil olmamış ve baş başa bırakmış…

ERDOĞAN-ERBAKAN BULUŞMASI

Bu aşamada Erbakan da Erdoğan ile dün Külliyede buluşup, gelinen noktayı bir daha gözden geçirmiş.

Varılan mutabakat metnine Erbakan’ın basın toplantısında da gösterdiği AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin’in imzası da yer almış…

Böylece AK Parti ile YRP arasında koalisyona benzer şekilde, ortak anlayış içinde seçime girme yapılanması sağlanırken, YSK’ya sunulan ittifak protokolüne de dahil edilerek Cumhur İttifakı’nın bir parçası haline de getirilmiş.

Cumhur İttifakı’nın diğer bileşenlerine, YRP’nin 30 maddelik mutabakat metninin ittifakı da bağlayıp bağlamadığını sorduğumda, “AK Parti ile YRP arasında imzalandı” demekle yetindi.

Bu aşamada YRP’nin kendi kimliği ile seçime katılmakla birlikte bazı yerlerde AK Parti listesinden seçime dahil olması da söz konusu olabilecek.

23 YER İÇİN ÇALIŞILACAK

Özellikle de Erbakan’ın daha önce de dile getirdiği geçen seçim Cumhur İttifakı’nın ucu ucuna kaybettiği 23 yerde YRP’nin katılmaması durumunda nasıl bir edinim kazanacağı konusunda da prensipte anlaşma sağlandı.

YRP seçime bütün bölgelerde girmekle birlikte, bazı yerlerde Cumhur İttifakı içinde ortak liste de geliştirebilecek.

Hüda-Par ise daha önce defalarca bu sütunda da defalarca belirttiğim gibi AK Parti listesinden seçime katılacağını açıkladı.

MİLLET İTTİFAKI MEMNUN

YRP’nin dün Cumhur İttifakı’na katılması, Millet İttifakı kesiminde de sürpriz olarak görüldü.

Hatta ilginç bir şekilde memnuniyetle karşılandı.

Karar sonrası konuştuğum CHP, İYİ Parti ve SP yetkililerinin söyleminin özeti aynı gibiydi:

“YRP tek başına girmesi SP’ye gelecek seçmeni de etkilerdi. Şimdi ise AK Parti’ye gitmeyecek YRP seçmeninin bir kısmı SP’ye gelir. Bazıları da sandığa gitmez, bu da bize yarar…”

Merhum Demirel’in dediği gibi siyaset sürprizlerle doludur, bazen bir gün çok uzun, bir hafta da çok kısadır…"