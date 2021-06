Herkes merak ediyordu! EURO 2020 maceramızda bir ilk olacak

EURO 2020 A Grubu’nda oynadığı ilk 2 maçı da kaybeden A Milli Takımımız, İsviçre’yi mağlup ederek tur için bekleyişe geçecek. En iyi üçüncüler arasında yer alarak son 16’ya girmeyi hedefleyen ay yıldızlı ekibimizde tüm hamleler, değişiklikler ve planlar 3 puan üzerine yapılmaya başlandı. Tüm analiz ve çalışmalarını bu doğrultuda gerçekleştiren teknik direktör Şenol Güneş, İsviçre karşısında galibiyete ulaşmak adına ilk 11’de önemli değişikliklere imza atıp daha ofansif, saldırgan ve top tekniği yüksek bir ilk 11 sahaya sürmesi bekleniyor.

Kenan yerine Halil

TekniK direktör Şenol Güneş’in, Galler maçının son bölümünde oyuna aldığı Halil Dervişoğlu’nun oyuna girdikten sonra kısa sürede imza attığı işlere olumlu not verdiği öğrenildi. Genç oyuncunun antrenmanlardaki performansını da beğenen Şenol Güneş’in, İsviçre karşısında sol kanatta Kenan Karaman’ın yerine Halil Dervişoğlu’nu oynatacağı ve ilk 11’de genç oyuncunun yer alacağı ifade edildi.



A Grubu’nda oynadığımız iki maçta da en fazla eleştiri alan bölge orta saha hattı olmuştu. Okay ve Ozan Tufan ikilisi, hem İtalya hem de Galler maçındaki performansları ile sınıfta kalırken, iki maçta da 90 dakikayı tamamlayamamıştı. Şenol Güneş’in bu kez pas yüzdesi yüksek, üretken ve rakibi ısıran bir orta saha hattı oluşturmak istediği öğrenildi. Bu doğrultuda Ozan ve Okay’ı bu kez yedek soyundurup İrfan Can, Taylan, Kaan ve Orkun arasında tercihini kullanacağı belirtildi.

Sol bekte Mert Müldür

Sakat Umut Meraş İsviçre maçında forma giyemeyecek. Sol arka adalesinde 1 santim yırtık olan ve 1 hafta sahalardan uzak kalması gereken Umut Meraş’ın tedavisine hemen başlandı. İsviçre karşısında Umut’tan yararlanamayacak olan Şenol Güneş, sol bekte ise Mert Müldür’e görev verecek. Tecrübeli hocanın 2 kez tribüne çıkan Rıdvan Yılmaz’ı da maç kadrosuna dahil etmesi bekleniyor

Uzaktan şut emri

İsviçre karşısında tüm planının galibiyet üzerine kuran Şenol Güneş, futbolcularına da özel şut antrenmanı yaptırdı. Tecrübeli hocanın hücum organizasyonları dışında özellikle iki futbolcusundan daha önce birçok kez imza attığı golleri tekrarlaması adına ‘uzaktan şut’ emri verdiği öğrenildi. Güneş, Hakan Çalhanoğlu ve Burak Yılmaz’e ekstra çalışma yaptırırken, iki yıldızından da ceza sahası çevresinden uzaktan şutlarla gol aramalarını istedi.