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Medya Herkes merak ediyor! Kuruluş Osman dizisi 123. Bölümde bala hatun ölecek mi?
Medya

Herkes merak ediyor! Kuruluş Osman dizisi 123. Bölümde bala hatun ölecek mi?

Yeniakit Publisher
2023-04-25 11:52:00 -
Herkes merak ediyor! Kuruluş Osman dizisi 123. Bölümde bala hatun ölecek mi?

"Kuruluş Osman" dizisinin 123. bölümünde, sevilen karakter Bala Hatun'un ölüp ölmeyeceği merak konusu oldu.

Dizinin önceki bölümünde, Bala Hatun'un düştüğü ciddi bir durum yaşandığı ve hayatının tehlike altında olduğu görülmüştü. 123. bölümde ise, Bala Hatun'un ölüp ölmeyeceği ve diziden ayrılıp ayrılmayacağı izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.

"Dizinin yeni bölümünde; Kuruluş Osman'ın yayınlanan son bölümünde Nayman'ın karargaha yaptığı kanlı baskın büyük bir olaya neden oluyor.

Konak'ın tehlikede olduğunu öğrenen Osman Bey, Nayman'ın büyük saldırısına rağmen karargahından kaçmayı başarıyor. Konaktaki büyük baskın sonucunda ise Bala Hatun ağır yaralanıyor.

Konaktaki savunma güçleri, saldırıyı nasıl püskürttükleri izleyiciler tarafından merak ediliyor. Bala Hatun'un yaralanması sonrasında Osman Bey intikam yeminleri ediyor. İzleyiciler, Bala Hatun'un iyileşip iyileşmeyeceğini merak ediyor."

 "Kuruluş Osman" dizisi, Türk tarihinin önemli dönemlerinden birinde geçiyor ve Osman Bey'in beyliğini kurma sürecini anlatıyor.
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Dizinin başrollerinde Burak Özçivit, Nurettin Sönmez, Ragıp Savaş, Alma Terzi ve Ayşegül Günay gibi ünlü oyuncular yer alıyor.

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