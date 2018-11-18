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Herkes lahana sanıyordu... Onlarca göçmen çıktı!

Van'da üst kısmı lahana yüklü olan kamyonetten, 38 kaçak göçmen çıktı.

18 Kasım 2018 Pazar 12:26
Herkes lahana sanıyordu... Onlarca göçmen çıktı!

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kontrol noktasında durdurulan lahana yüklü bir kamyonette 38 kaçak göçmen yakalandı.

Lahana yüklü kamyoneti durdurdu

Edinilen bilgiye göre, Muradiye ilçesindeki Alpaslan Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Van-Erciş karayolu üzerinde icra edilen önleyici hizmet devriyesi esnasında şüphe üzerine lahana yüklü bir kamyonet durduruldu.

Özel bölmede 38 göçmen

Kamyonetin kasasında yapılan aramada, üzeri lahana ile kapatılan özel bölme içerisinde yurda yasa dışı yollardan giriş yaptığı tespit edilen 17 Afganistan, 20 Pakistan ve 1 Mynmar uyruklu olmak üzere toplam 38 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

 

Sürücü gözaltında

Yakalanan göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, araç sürücüsü ise gözaltına alındı.

Haber Tarihi: 18 Kasım 2018 Pazar 12:26
  1. İl Göç İdaresi Müdürlüğü
  2. Van İl Jandarma Komutanlığı
  3. lahana
  4. Van-Erciş karayolu
  5. kaçak göçmen

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