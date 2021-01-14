Herkes korktu ama Akit yanımda durdu

Taha Emre Özdemir İstanbul

Oktar’ın 1075 yıldan fazla cezaya çarptırıldığı sürecin kıvılcımını da ateşleyen Koçak “Davayı açtıktan sonra bu olayı kamuoyuna duyurmam lazımdı. Bütün televizyon kanallarına ve gazetelere gittim. Herkes korktu. Sadece Akit Medya Grubu yanımda durdu” dedi.

Sapkın halleriyle Müslümanların sinir uçları ile oynayan Adnan Oktar ve çetesine önceki gün verilen mahkeme kararı ile ceza yağdı. 1075 yıldan fazla hapse mahkum edilen Adnan Oktar hakkında Türkiye’deki ilk suç duyurusunu yapan Elvan Koçak, yaşanan süreci Yeni Akit’e anlattı. Eski eşi Gülperi ile Adnan Oktar’a olan bağlılığından dolayı ayrıldığını aktaran Koçak “Maalesef çocuklarıma da Adnan Oktar’ı işlemiş. Önce 16 yaşındaki kızım Büşra’yı Adnan Oktar’a bağlamış. Büşra da diğer kızım Şeyma’yı ikna etmiş. Önce eşimi sonra kızlarımı, bütün ailemi Adnan Oktar’ın tuzağı ile kaybettim” dedi.

Akit dışında herkes korktu

Hiçbir medya grubunun yanında durmadığını belirten acılı baba, “Ailemden herkesi kaybedince Adnan Oktar hakkında ilk kez 2018 yılında Anadolu Adliyesi’nde suç duyurusunda bulundum. Bu olayı kamuoyuna da anlatabilmem lazımdı. Bütün televizyon kanallarına ve gazetelere başvurdum. Herkes korkup geri adım atttı. Sadece Akit Medya Grubu yanımda durdu. Akit Medya’nın desteği ile suç duyurusu haberi kamuoyuyla paylaşılınca evlatları Adnan Oktar’ın tuzağına düşen birçok aile ile bir araya gelerek büyüdük. Bundan sonra da bütün medya kuruluşları bizimle ilgilenmeye başladı” dedi.

Elvan Koçak, kızları Şeyma ile Büşra Koçak’ın yurt dışına kaçırıldığı geceyi ise şöyle anlattı: “İlk yaptığımız suç duyurusu sonrasında Adnan Oktar’ın çocuklarımı bana teslim etmesi kararı verildi. Emniyet müdürlüğünden arandım. ‘Çocuklarınızı teslim almaya beraber gideceğiz ama sizi istemezlerse onları Sosyal Hizmetlere teslim edeceğiz’ dediler. ‘Çocuklarım yeter ki o şarlatanın elinden kurtulsun’ diye seve seve kabul ettim. O gece saat 01:30’da çocuklarımı yurt dışına kaçırmışlar. Sonradan edindiğimiz bilgiye göre kaçırma operasyonunu Kartal İş adlı çete üyesi yürütmüş. O günden sonra çocuklarımdan hiçbir haber alamadım.”

Devlet şarlatana ‘dur’ dedi

Adnan Oktar çetesine karşı 3 yıl önce başlattığı mücadelenin başarıya ulaşmasından dolayı çok mutlu olduğunu da belirten Koçak “Devletimiz yüce dinimizi kullanarak insanları kandırmak isteyen şarlatanlara ‘Ben buradayım’ dedi. Buradan eski eşime seslenmek istiyorum: Tövbe et. Ülkene dön ve teslim ol. Cezanı çek. Bu dünya ölümlü” diye konuştu.