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Spor Herkes konuştu sıra Beşiktaş'ta!
Spor

Herkes konuştu sıra Beşiktaş'ta!

Beşiktaş - Giresunspor maçının yankıları sürüyor. Siyah-Beyazlı ekip, TFF ve VAR hakkında yazılı açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-10-10 17:37:00 -
Herkes konuştu sıra Beşiktaş'ta!

Beşiktaş - Giresunspor maçının yankıları sürüyor. Siyah-Beyazlı ekip, TFF ve VAR hakkında yazılı açıklama yaptı.

Beşiktaş, Giresunspor maçının yankıları devam ediyor. Siyah-Beyazlı ekip, TFF ve VAR TFF ve VAR hakkında yazılı bir açıklama yayınladı.

Siyah-Beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Türk futbolundaki kaos, mevcut TFF'nin göz ardı etmesine rağmen maalesef her geçen hafta daha vahim boyutlara ulaşmaktadır.

Futbolumuzu adil ve tarafsızlık ilkesine bağlı kalarak yönetmesi gereken TFF'deki bazı etkili ve yetkili isimlerin asli görevlerini unutup bu kaosun bir parçası haline geliyor olmaları ise yarınlar için bizi fazlasıyla endişelendirmektedir.

Üzülerek gözlemliyoruz ki TFF'nin bazı yöneticileri üzerlerine vazife olmayan konularda hem de çarpıtılmış bilgilerle federasyon bünyesindeki yetkilileri etkileri altına almaya çalışmaktadırlar.

“VAR hakemleri sabote mi ediyor"

Bu durumun en dikkat çekici örneği bugünkü Hürriyet Gazetesi'nde Murat Fevzi Tanırlı'nın yazısında detayları ile yer almaktadır. Bitexen Giresunspor maçında rakibimizin golü VAR müdahalesi ile son derece doğru bir kararla iptal edilmesine rağmen TFF içerisindeki gizli bir el maçın ardından bazı yöneticileri telefonla arayarak “VAR hakemleri sabote mi ediyor” diyerek, hem kural bilmezliğini ortaya koymuş hem de oturduğu koltuğun ağırlığına yakışmayan söylemlerde bulunmuştur.

TFF Yönetim Kurulu'nda yer alan bir isim; tüm kulüplerimize eşit mesafede yaklaşmalı, adil olmalıdır. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmamalı, kuralı bilmiyorsa bir bilenden öğrenmelidir.

Kamuoyunun dikkatini çekmek zorunda kaldığımız, detayları Murat Fevzi Tanırlı'nın yazısında yer alan konu hakkında TFF'nin ne gibi bir tavır takınacağını da merak ve takip ediyoruz. Bakalım; bu hassas olayın üzeri mi kapatılacak, ismi bizde saklı yönetici için gereği mi yapılacak?

Beşiktaş"

 

 

 


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