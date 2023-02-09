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Azerbaycan Futbol Federasyonu, depremzedeler için Türkiye Futbol Federasyonu'nun açtığı hesaba 500.000 TL'lik bağış yaptığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-09 17:28:00 -
Herkes katılsın... Kardeşimiz boş durmuyor! Yine yaptılar yapacaklarını...

Azerbaycan Futbol Federasyonu, depremzedeler için Türkiye Futbol Federasyonu'nun açtığı hesaba 500.000 TL'lik bağış yaptığını açıkladı.

Azerbaycan Futbol Federasyonu, depremzedeler için 500 bin TL yardımda bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun, depremzedeler için başlatmış olduğu yardım kampanyasına Azerbaycan Futbol Federasyonu da katıldı.

Azerbaycan Futbol Federasyonu’nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, depremden etkilenen vatandaşlar için 500 bin TL nakdi yardımda bulunulduğu belirtildi. Haber7'ye göre; Konuyla ilgili Azerbaycan Futbol Federasyonu’nun paylaşımını alıntılayan Türkiye Futbol Federasyonu, 'Bir Millet İki Devlet' paylaşımında bulundu.

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