Herkes gider Mersin'e, Murat gider tersine!

Siyasette de yaptığı hamlelerle adından söz ettiren ve son olarak Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyasına 100 bin TL'lik yardımla gündem olan Şarkıcı Murat Boz, Hollanda'da saç ektirdi. Türkiye, saç ekimi işleminde yurt dışından akına uğrarken, sanatçının Amsterdam'ı tercih etmesi ilgi çekti.

Şarkıcılık kariyerine oyunculuğu da sıkıştıran Murat Boz, geçtiğimiz aylarda yeni imajı ile gündem olmuştu.

42 yaşındaki şarkıcı, yaz aylarında saçlarına kaynak taktırarak yeni tarzını hayranlarıyla paylaşmıştı.

Hayranlarından olumsuz dönüş alan Murat Boz, bu kez benzer bir değişikliğe gitti.

Orijinal saçlarının protez olduğu yönde yorumların da geldiği Murat Boz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile hayranlarını bir kez daha şaşırttı.

Murat Boz, Amsterdam'da saç ektirdiğini vurgulayarak son halini paylaştı.

Türkiye yerine Hollanda'yı tercih etti

Olayın ilgi çeken bir diğer yanı ise Türkiye'nin saç ekimi işlemindeki başarısının yanında, Murat Boz'un Hollanda'yı seçmesi oldu.

Dünyaca ünlü yıldızlar ve turistler saç ekimi işlemi için Türkiye'yi tercih ederken, Murat Boz'un ülkesinden Amsterdam'a gitmesi de konuşuldu.

İstanbul, yurt içi ve yurt dışı bakımından, saç ekimi işleminin gözde bölgesi olarak adeta akına uğruyor.

Fransız futbolunun efsanesi, zamanında Real Madrid'in kaptanlığını yapmış olan Zinedine Zidane, geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye gelerek saç ektirmişti.

Grammy ödüllü ABD'li şarkıcı Akon da saç ekimi için Türkiye'yi seçen ünlülerden. Akon, Türklerin saç ekimi ve diş tedavisinde çok iyi olduğunu vurguladıktan sonra, ekim için 140 bin TL ödediğini de açıklamıştı.