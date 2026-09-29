Herkes dünyaya yatırım yaparken o, öbür dünyaya yaptı!
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Kırşehir’de belediye otobüsü şoförü olarak görev yapan Yılmaz Bacaksız; arkadaş ve aile ortamlarında kendisine sık sık 'Hiçbir yatırımın yok' denilmesine dikkat çeken bir kararla cevap verdi. Bacaksız; dedesinden kalan ve tapuda mezarlık olarak geçen araziyi kendisi ve yakınları için mezar yerine çevirerek "Herkes bu dünyayı düşünürken ben ahirete yatırım yaptı. Yatırımımı diğer taraf için yaptım" dedi.
Yılmaz Bacaksız, yakın çevresinde zaman zaman kendisine yönelik yapılan 'Yatırımın yok' ve 'Hiçbir şeyin sahibi olamazsın' şeklindeki şakalardan yola çıkarak farklı bir yatırım yapmaya karar verdi. Bacaksız; dedesinden kendisine kalan araziyi kendi üzerine aldıktan sonra, arazinin mezarlık olarak kullanılabilecek bölümünü düzenletmeyi planlıyor.
Dedesinden kalan arazinin tapuda metruk mezarlık olarak geçtiğini belirten Bacaksız, alanı çevireceğini ve kendisi için mezar yeri hazırlayacağını söyledi. "Herkes bu dünya için çalışırken ben ahireti düşündüm" diyen Bacaksız; "Eş, dost ortamlarında bana ‘Senin hiçbir şeyin yok, yatırımın yok’ deyip benimle dalga geçiyorlardı. Ben de yatırımımı diğer taraf için yaptım. Ölü bir yatırım olsa da dedemden kalan arsayı üzerime aldım. Metruk mezarlık olarak geçiyor. Burayı çevirterek kendime yer yapacağım. Kalan kısımda da eşe dosta yer vermeyi düşünüyorum" diye konuştu.
Daha önce yaptığı bazı yatırımların istediği sonucu vermediğini anlatan Bacaksız, "Her yaptığım yatırım sıkıntılı oldu. Bu sefer de biraz daha kalıcı bir yatırıma para harcayacağım" ifadelerini kullandı. Mezar yerinin düzenlenmesi konusunda henüz tüm ayrıntıları netleştirmediğini belirten Bacaksız, gerekli araştırmaları yaptıktan sonra çalışmalara başlayacağını söyledi. Ayrıca mezarlık alanında teknolojik uygulamalardan yararlanmayı düşündüğünü kaydeden Bacaksız, telefon uygulaması üzerinden dua okunmasına imkan sağlayan sistemleri araştırdığını ifade etti. Bacaksız, bu fikrini anlattığı annesinin gülerek karşılık verdiğini söyledi.