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Kadın - Aile Herkes diş beyazlatıyor diye biliyor! Diş beyazlatma: Oysa bir anda o 2'li dişe çok zarar verebilir!
Kadın - Aile

Herkes diş beyazlatıyor diye biliyor! Diş beyazlatma: Oysa bir anda o 2'li dişe çok zarar verebilir!

Yeniakit Publisher
2024-04-12 20:50:00 -
Herkes diş beyazlatıyor diye biliyor! Diş beyazlatma: Oysa bir anda o 2'li dişe çok zarar verebilir!

Doğal diş beyazlatma yöntemleri merak edilirken toplum tarafından doğru bilinen yanlışlar dişlere çok zarar veriyor. Beyazlatıyor diye kullandığınız meyveler diş minelerini zedeliyor ve diş lekelerine sebep oluyor. İşte dişe zarar veren 2'li...

Dişleri beyazlatıyor diye sürülen meyveler diş minelerine zarar veriyor. Çünkü bazı meyvelerdeki asit dişleri zayıflatıyor ve diş lekelerine sebep oluyor. Dişe zarar veren ikili limon ve sirke. Bazı insanlar diş beyazlatmak ve temizlemek adına bu ikiliyi kullanabiliyor. Bu durum diş yüzeyindeki lekelere sebep oluyor.

Asidik gıdalar diş minesini aşındırarak sararmış bir görünüm verebilir. Dişlerinin renginden şikâyet edenlerin turunçgil, kahve ve gazlı içecek tüketimini sınırlamaları gerekir.

LİF ORANI YÜKSEK YİYECEKLERİ ÇİĞNEYİN
Lif bakımından zengin bazı sebzeleri ve baklagilleri çiğnemek, ağızdaki asitliği nötralize etmeye ve diş minesini korumaya yardımcı olabilir. Fasulye veya ıspanak gibi yapraklı sebzeler tükürük üretimini uyarır, bu da ağızdaki asitliğin giderilmesine yardımcı olur.

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