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Siyaset Herkes depremin yarasını sarmaya çalışırken... CHP'li başkandan yurt dışına milyonluk seyahat
Siyaset

Herkes depremin yarasını sarmaya çalışırken... CHP'li başkandan yurt dışına milyonluk seyahat

Tüm Türkiye Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmaya çalışırken, Konya Büyükşehir Belediyesi gibi AK Partili belediyeler kaynaklarını depremin vurduğu illere akıtıyor. Ancak CHP'liler yine kendi dertlerine düştü. CHP'li Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve ekibi Miami, Berlin ve Varşova’ya gidecek.

Yeniakit Publisher
2023-03-11 10:44:00 - 2023-03-11 10:45:17
Herkes depremin yarasını sarmaya çalışırken... CHP'li başkandan yurt dışına milyonluk seyahat

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık depremler 11 ilde büyük yıkıma ve can kaybına neden oldu. Depremden etkilenen Elazığ, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Adana, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş'ta 46 bin kişi yaşamını yitirdi. Deprem bölgesindeki 11 ilde yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı bina sayısı 230 bini, bağımsız bölüm sayısı da 645 bini buldu.

Türkiye deprem yaralarını sarmaya çalışırken, CHP'li Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve ekibi turizm fuarları için yurt dışına gitmeye hazırlanıyor. Başkan Günel ve ekibinin 3 farklı ülkeye yapacağı seyahat için belediyenin kasasından 2 milyon 436 bin lira çıkması büyük tepki çekti.

Başkan Günel ve ekibi 7-9 Mart'ta ITB Berlin Fuarı, 16-18 Mart'ta ITTF Warsaw, 27-30 arasında ise Seatrade Cruise Global Miami Fuarları organizasyonu için 15 Şubat'ta ihaleye çıktı. 2 Mart'ta yayınlanan ihale sonucuna göre kazanan By Seyahat Turizm Organizasyon ve Ticaret Limited Şirketi oldu. Türkiye depremde yaralarını sarmaya çalışırken, 2 milyon 436 bin lira seyahatler için harcanması büyük tepki çekti. İhalenin içeriğinde organizasyon, ulaşım, transfer, yeme içme, konaklama, farlı dillerde tanıtım kitapçıkları hazırlanması, anahtarlık, kargo ve nakliye giderleri yer alıyor.

Kaynak: Sabah
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Yorumlar

Ahmet y

İsmet İnönü de veledleri için İstanbul Ankara arası özel tren hattı kurmuş.

Şahin

2. TUNC SOYAR YURTDISI KEYFI GEZI VAKASI YIYON EFENDILER YİYİN ATATÜRKÇÜLÜK KİSVESİ ALTINDA BU HALKIN PARASINI KEYFE KEDER AVANENIZLE YİYİN SÖZDE HALKCI ÖZDE HALKI SÖMÜREN GÜRUH YİYİN ZEHIR ZIKKIM OLSUN.
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