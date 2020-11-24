Herkes bunu soruyor! Artık 7 gün 24 saat mümkün...Yüzde 25 indirim

Gelir İdaresi Başkanlığı, kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını koşulları nedeniyle vergi dairelerine gitmeden başvuru yapılması imkanı getirdi.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın verdiği bilgilere göre, online başvuru ve yapılandırmanın diğer detayları 10 soru ve 10 yanıtta şöyle:

1-) Online başvuru hangi adresten yapılacak?

Gelir İdaresi Başkanlığı, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun kapsamında mükelleflerin başvuru imkanlarını genişletti. Bu kapsamda, mükellefler, vergi dairelerine gitmek yerine İnteraktif Vergi Dairesi’nden (www.ivd.gib.gov.tr) başvuru yapabilecek.

2-) E-devlet’ten başvuru olabiliyor mu?

İnteraktif Vergi Dairesi’ne, www.gib.gov.tr ve www.turkiye.gov.tr adreslerinden de erişilebiliyor.

3-) Online başvuru hangi gün ve saatlerde yapılabilecek?

Vatandaşlar, ev ya da ofislerinden, bilgisayar veya akıllı cep telefonları üzerinden vergi işlemlerini 7 gün 24 saat online gerçekleştirebilecek.

4-) Ödemeler nasıl olacak?

Mükellefler, yine yapılandırma ödemelerini de online şekilde bu sistemden tamamlayabilecek. İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden başvurusu alınan mükellefler, belirlenen plana göre ödemelerini peşin veya taksitler halinde anlaşmalı bankaların kredi kartlarını kullanarak yapabilecek.

5-) Bu sistemden eski borçları öğrenmek de mümkün mü?

Mükellefler, vadesi geçmiş vergi borçlarını da yine İnteraktif Vergi Dairesinden sorgulama yaparak öğrenebilecek.

6-) Kimlerin vergi dairesine mutlaka fiziken gitmesi gerekiyor?

Yapılandırılması istenen borçlarla ilgili açılmış bir dava olması halinde ise bağlı bulunulan vergi dairesine yazılı başvurulması gerekiyor.

7-) Yapılandırma hangi tarih aralığını kapsıyor?

Yapılandırma düzenlemesi, 31 Ağustos 2020’den önceki dönemlere ait ve 17 Kasım 2020 itibarıyla kesinleşen borçları kapsıyor.

8-) Son başvuru ne zaman?

İmkandan yararlanılması için 31 Aralık 2020’ye kadar başvuru yapılması gerekiyor.

9-) İndirim olacak mı?

Yapılandırılan borcun 1 Şubat 2021’e kadar peşin olarak ödenmesi halinde, Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan yüzde 90, trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının aslından ise yüzde 25 indirim yapılacak.

Salgın önlemi

Gelir İdaresi Başkanlığı’nca, vatandaşlara yapılandırma imkanının anlatılması için afiş gibi görsel materyaller de hazırlanırken, bu görsellerde “Yapılandırma başvurularınızı maskesiz yapabileceğiniz tek vergi dairesi İnteraktif Vergi Dairesi” ifadeleri yer aldı.

Kurum, dünyanın Kovid-19 salgınıyla mücadele ettiği bugünlerde vergi dairesine gitmeden yeniden yapılandırmanın kapsamı, sağlanan avantajlar, başvuru ve ödeme koşulları ile başvuru ve ödeme süresi gibi konularda da vatandaşları uzaktan bilgilendirecek. Bu amaçla, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesi, sosyal medya hesapları ve Vergi İletişim Merkezi’nden bilgi alınabilecek.

Hangi borçları kapsıyor

Gelir vergisi, kurumlar vergisi, KDV, ÖTV, motorlu taşıtlar vergisi, trafik dahil tüm idari para cezaları, KYK borçlarının da aralarında olduğu çok sayıda kamu alacağı, yapılandırma kapsamında bulunuyor.