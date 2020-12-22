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Teknoloji Herkes bunu oynuyor! Tarihin en çok oynanan oyunu rekoru
Teknoloji

Herkes bunu oynuyor! Tarihin en çok oynanan oyunu rekoru

Popülerliği hızla artan Among Us oyunu aktif kullanıcı sayısında bir rekora imza attı. Among Us'ın en popüler oyun olarak tarihe geçtiği belirtiliyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-22 10:10:00 -
Herkes bunu oynuyor! Tarihin en çok oynanan oyunu rekoru

Among Us, tarihi bir rekora imza attı. Bir pazar araştırma firmasının yayınladığı yeni verilere göre Among Us'ın aylık aktif kullanıcı sayısı Kasım ayında yaklaşık 500 milyon kişiye ulaştı. Among Us'ın büyük bir farkla tarihin en popüler oyunu olduğu belirtiliyor.

Rekorları alt üst etti

Among Us ilk olarak Haziran 2018'de iOS ve Android platformlarında ücretsiz olarak yayınlanmış ve Kasım 2018'de de 5 dolarlık fiyat etiketiyle PC'ye gelmişti. Ancak 2020 yazına kadar Among Us'ı neredeyse kimse oynamıyordu. Yani iki buçuk yıllık bir oyun bir anda ortaya çıkarak rekorları alt üst etmeyi başardı.

Among Us bu ay itibarıyla Nintendo Switch'e ve Xbox Game Pass'e de gelmiş durumda. Oyunun ayrıca 2021'de Xbox konsolları için de yayınlanacağı doğrulandı. PlayStation tarafında henüz bir açıklama yok ancak oraya da gelmesi bekleniyor.

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