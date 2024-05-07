Herkes bunu merak ediyordu! Eski istihbaratçı, Erdoğan’ın o adımı atıp atmayacağını açıkladı

TBMM'de tesadüfen karşılaştığı MHP'li eski milletvekili Nazif Okumuş ile bir görüşme gerçekleştiren Bülent Orakoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden ile yapılacak görüşmeyi iptal ettiği yazısına karşı çıkılmasını anlattı. Okumuş, görüşmenin iptalinin ABD tarafından yapıldığını iddia ederken, Orakoğlu ise iptalin Türk tarafından geldiğine dair Reuters haberine vurgu yaptı. Eski istihbaratçı Bülent Orakoğlu, “Başkan Erdoğan’ın son konjonktürde İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği özellikle çocuk ve kadınları hedef alan katliam ve soykırımları karşısında davaya müdahil olunma ve yine İsrail ile ticaretin tamamen kesilmesi yönündeki kararları, anormal bir durum olmadıkça Biden’den davet gelse de bu görüşme talebine sıcak bakmayacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandığı Yeni Şafak’taki yazısında özetle şunları kaydetti:

“TBMM Halkla İlişkiler binasına girdiğim bir sırada eski gazeteci ve MHP Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcılığı yapmış Nazif Okumuş ile karşılaştım. Kendisi ile bugüne kadar yüz yüze bir görüşmemiz olmamıştı. Bu nedenle selamlaşıp ayrılmak niyetindeyken Nazif Okumuş yanıma gelerek nezaketle yazılarımı beğenerek okuduğunu belirtti. Ancak ayak üstü yaptığımız görüşmede son yazımda belirttiğim gibi Başkan Erdoğan’ın ABD Başkanı Biden ile görüşme randevusunun bizzat Erdoğan tarafından iptal edildiği yazıma CHP milletvekillerinin tamamı nasıl karşı çıkmışlarsa Nazif Okumuş da karşı çıkmıştı. Şahsım olarak TC Devlet Başkanı Erdoğan’ın ABD Başkanı Biden ile ilk defa yüz yüze yapılacak bir görüşme davetini ABD Başkanı yapmasına rağmen Başkan Erdoğan’ın iptal etmesinin nedenleri üzerinde durmak isterken Nazif Okumuş'un bu fikrime ve yazıma karşı çıkması ve iptalin ABD Başkanı tarafından yapıldığı iddiasında ısrar etmesi üzerine randevuya gecikmemek ve bir neticeye varmamızın mümkün olmadığını görerek Nazif Okumuş’tan izin isteyerek ayrılmıştım. Zira yaptığım araştırmalarda görüşmenin iptali konusunun Türkiye’den mi yoksa Amerika’dan mı geldiği konusunda tüm medya dünyasının kafası karışmış durumda. Ancak Reuters Haber Ajansı’nın görüşmenin ertelenmesinin Türk tarafından geldiğini açıklaması da önemli sanırım. Başkan Erdoğan’ın son konjonktürde İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği özellikle çocuk ve kadınları hedef alan katliam ve soykırımları karşısında davaya müdahil olunma ve yine İsrail ile ticaretin tamamen kesilmesi yönündeki kararları, anormal bir durum olmadıkça Biden’den davet gelse de bu görüşme talebine sıcak bakmayacağını düşünüyorum. Zira Gazze kasabı Netanyahu’nun arkasında azmettirci ABD Başkan Biden olduğunu tüm dünya biliyor. (…)”



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