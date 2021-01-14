Herkes bunu merak ediyor! İşte Kuruluş Osman kararının perde arkası

Sevilen tarih dizisi Kuruluş Osman'ın 42. yeni bölümü dün akşam ekranlara gelmedi. Dizinin hayranları son bölümün neden yayınlanmadığını merak ediyor. İşte kararın perde arkası...

Son bölümde Flatus'un obadan kaçmasında kimin parmağı olduğunu öğrenmeye çalışan Osman Bey, bir oyun hazırlar. Bu sırada ise Bala Hatun'un zehirlenmesi büyük panğe neden olur.

Targun Hatun'un Bala Hatun'u zehirlediğini fark eden Osman Bey, Göktuğ'un tedbirsizliğiyle beraber ikisini obadan kovar. Peki Kuruluş Osman’ın 42. bölümü bu hafta neden yayınlanmadı?

Amcası Dündar Bey'in Nikola le buluşmasından haberdar olan Osman Bey öfkelenir.İhanet kabul etmeyeceğn belirten Osman Bey Dündar Bey'in boynuna yay ipi geçirir. Ancak bu sırada Papa'nın adamları tarafından tuzağa düşürülen Bamsı Bey, sonuna kadar savaşır. Yardımına Abdurrahman Gazi ve Cerkutay gelir. Bamıs Bey kolundan aldığı darbe nedeniyle ağır yaralanır. Obaya Ertuğrul Gazi'nin emanetleriyle beraber döner. Bu haberi alan Osman Bey amcasını öldürmekten vazgeçer. Yaptığıyla da herkese göz dağı verir.

Dündar ise bu durumun altında kalmayacağını söyler. Yine hain planlar yapar. Osman Bey, ise emanetlern sağ sağlim geldiğini öğrenir. Ancak Osman Bey'in herkes hakkında farklı planları vardır.

Peki Kuruluş Osman 42. bölüm neden yayınlanmadı?

Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçının ATV ekranlarında yayınlanmasından dolayı dizi bu hafta ekranlara gelmedi. Seyirciyi üzen bu haberi Mehmet Bozdağ, sosyal medya hesabından duyurdu. Dizinin yeni bölümü 20 Ocak Çarşamba tarihinde saat 20:00'de yayınlanacak.