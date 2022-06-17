Herkes bu yöntemi konuşuyor! Geceleri tuvalete bir diş sarımsak koyun

İnternet bugünlerde hayatınızı kolaylaştıran hilelerle dolu. Su ısıtıcısının kirecini temizlemek mi? Limonlu suyu kaynatın. Çamaşır makinesini temizle? İki bulaşık yıkama sekmesi atın. Bu ipuçları kulağa çok tuhaf gelmeyebilir, ancak tuvalette bir diş sarımsak kullanmanın hilesi daha da garip.

Tuvalette sarımsak

Tuvalet temizliğinde sarımsak kullanmak kimin aklına gelirdi ki? Sadece bir diş sarımsak kullanarak tuvalet içindeki bakterilerin yayılmasını önleyebilirsiniz.

Alisin adlı madde içeren sarımsak, güçlü bir kokuya sahiptir. Bu kokuya neden olan allisin maddesi sayesinde bakterilere karşı korur ve tuvalette mantarların gelişmesini önler.

GECEDEN TUVALETE KOYUN

Bir diş sarımsağı soyun. Klozetin içine koyun ve sifonu çekmeyin. Bir gece boyunca bu şekilde bekletin ve tuvaleti kullanmayın. Sabah kalktığınızda sifonu çekebilirsiniz. Bu işlemi haftada 2 kez uygularsanız klozetin içinde küf gelişimini ve bakterileri önlemiş olursunuz.