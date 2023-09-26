Herkes bu haberi konuştu! Çirkin iftira ellerinde patladı: Gerçek ne ortaya çıktı!
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada “Ziraat Bankası KOBİ'lere kredi vermek için en az bir Suriyeli ya da mülteci çalıştırma şartı arıyor” başlıklı haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Bu iddia birçok haber sitesinde paylaşıldı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada ise, "“Ziraat Bankası KOBİ'lere kredi vermek için en az bir Suriyeli ya da mülteci çalıştırma şartı arıyor” başlıklı haberler dezenformasyon içermektedir." ifadelerine yer verildi.
Açıklama şöyle:
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