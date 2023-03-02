Herkes bu haberi bekliyordu! Arda Güler ile ilgili...

Fenerbahçe altyapısından yetişerek A Takıma kadar yükselen ve gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin alkışını alan Arda Güler için yeni gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde genç yıldızın ailesi açıklamalarda bulunurken, sözleşme görüşmeleri yapılacağı kaydedilmişti. İddiaya göre 18 yaşındaki Güler ile görüşmeler gerçekleşirken, yeni sözleşmesi de belli oldu.

Fenerbahçe altyapısından yetişen ve yeteneği ile herkesi kendisine hayran bırakan Sarı-Lacivertliler'in genç yıldızı Arda Güler, dünya spor kamuoyunda da adından söz ettirmeye başladı. Genç oyuncu A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz tarafından ay-yıldızlı forma için de davet alırken, birçok dev kulüp kendisini yakından takibini sürdürüyor.

Sarı-Lacivertli formayla 18 maça çıkan Güler, bu karşılaşmalarda 3 golün yanı sıra iki de asist yapma başarısı gösterdi. Günden güne yıldızını parlatmaya devam eden, geçtiğimiz gün oynanan Konyaspor maçında 18 yaşına giren Arda Güler için yeni gelişmeler yaşanmaya da devam ediyor.

Takvim'in haberine göre; Sarı- Lacivertliler, genç yıldızının 2025 yılında sona erecek sözleşmesini 2027 yılına kadar uzatacak. Resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılacağı öğrenildi.

Teknik direktör Jorge Jesus'un, "Geleceğin yıldızlarından biri olacak" dediği Arda Güler ile imzalanacak yeni sözleşmenin detayları da netleşti.

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Kanarya, 18 yaşındaki futbolcunun sözleşmesine 30-35 milyon euro civarında bir serbest kalma bedeli ekleyecek. Avrupa kulüplerinin listesindeki futbolcudan önümüzdeki dönemde transferi halinde maksimum gelir elde edilmesi planlanıyor.

Fenerbahçe ayrıca yeni sözleşmede, '1500 dakika oynamazsa 5 milyon euro karşılığında serbest kalır' maddesini de kaldıracak. Oyuncunun ailesiyle çok iyi bir iletişimi olan Başkan Ali Koç'un da genç futbolcunun kalmasını çok istediği belirtildi.

Bu sezon, Spor Toto Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası, Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 18 karşılaşmada 481 dakika süre alan Arda Güler, 3 gol ve 2 asistlik performans ortaya koydu.

Yeni sözleşme ile ilgili Arda Güler'in ailesi, "Biz Fenerbahçe ile olan kontratta ne 1500 dakikaya bakarız ne başka bir şeye. Arda, Fenerbahçe'nin evladı. Yıldızını burada parlattı. Ali Koç Başkan ile Arda Güler arasında geçecek bir görüşmenin sonucuna göre belli olacak. Oğlumuza başka bir şey söylemeyiz." ifadelerini kullanmıştı.

Arda Güler'in ailesi, "Arda, Ali başkanla oturur konuşur. Arda 'Kalmak istiyorum, 5 yıllık sözleşmeye imza atacağım' tamam. Arda 'Ben ayrılmak istiyorum.' derse ona da tamam. Nasıl bir karar alırlarsa ona bakacağız." diyerek durumu ortaya koymuştu.