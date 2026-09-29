Herkes bu cinayeti konuşuyor: Gazete yöneticisi otoparkta infaz edildi! İşte ölümünde dikkat çeken detay

Dev medya kuruluşunun üst düzey yöneticisine yönelik infazın arkasından aile içi kriz ve velayet savaşı çıktı! The New York Times bünyesinde mühendislik direktörü olarak görev yapan 40 yaşındaki Jonathan McKinsey, San Francisco yakınlarındaki Dublin kentinde bir spor kompleksinin otoparkında kurşun yağmuruna tutularak katledildi. Olay yerindeki görgü tanıklarının ihbarıyla harekete geçen polis ekipleri, bölgeden uzaklaşmaya çalışan kurbanın 77 yaşındaki kayınpederi Shouyong Zhang ve 77 yaşındaki kayınvalidesi Shili Chen’i kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, cinayetin zamanlamasındaki çarpıcı detayı ortaya çıkardı. McKinsey’in, üç çocuğunun annesi olan eşi Candice Jang ile sürdürdüğü çekişmeli boşanma davasında kritik bir duruşmaya günler kala infaz edildiği belirlendi. Karşılıklı koruma kararları, çocuk istismarı suçlamaları ve haftada sadece iki saatlik gözetimli velayet kısıtlamalarının gölgesinde işlenen cinayette, yaşlı çiftin damatlarını neden hedef aldığı polis soruşturmasıyla netleşecek.

YÖNETİCİ OLARAK GÖREV YAPIYORDU

Cinayetin kurbanı olan McKinsey'in mesleği de olayın dikkat çeken ayrıntılarından biri oldu. McKinsey, Ocak 2023'te The New York Times'a katıldı. Gazeteye göre San Francisco Körfez Bölgesi'nde yaşayan McKinsey, New York Times Games'in mühendislik direktörü olarak görev yapıyordu. The New York Times sözcüsü McKinsey'in ölümünü doğrularken soruşturmayla ilgili daha fazla yorum yapmadı.

GERÇEK NEDEN ARAŞTIRILIYOR

Polis, cinayetin kesin nedenine ilişkin nihai bir açıklama yapmadı. Ancak olayın, McKinsey'in eşiyle devam eden boşanma ve çocukların velayetine ilişkin mücadele sırasında yaşanması, soruşturmanın aile içindeki anlaşmazlıklar üzerinde yoğunlaşmasına neden oldu.

Bir yanda üç çocuğun velayeti için süren hukuk mücadelesi, diğer yanda karşılıklı koruma talepleri ve aile üyelerine yönelik suçlamalar bulunurken, The New York Times çalışanı McKinsey'in spor kompleksinin otoparkında neden hedef alındığı sorusunun yanıtı polis soruşturmasıyla aranıyor.