Sarıçam ormanlarının bekçisi: Kars'taki gölet görevine başladı!
Kars’ın Sarıkamış ilçesinde 2 bin 634 metre yüksekte inşa edilen yapa gölet, sarıçam ormanları arasındaki güzelliği ile olduğu kadar göreviyle de dikkat çekiyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kars’ın Sarıkamış ilçesinde 2 bin 634 metre yüksekte inşa edilen yapa gölet, sarıçam ormanları arasındaki güzelliği ile olduğu kadar göreviyle de dikkat çekiyor.
Sarıkamış Kayak Merkezi’nde kar yağışının yetersiz olduğu dönemlerde pistlerde suni kar üretiminde kullanılmak üzere oluşturulan gölet, sonbaharda bölgeye farklı bir güzellik katıyor. Sarıçam ormanlarının ortasında masmavi görüntüsüyle dikkat çeken gölet, havadan görüntülendiğinde adeta kartpostallık manzaralar oluşturuyor.
YABAN HAYATINA DA CAN KATIYOR Kış sezonunda kayak merkezinin kar ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlayan gölet, yaz aylarında ise bölgedeki yaban hayvanları için önemli bir su kaynağı olarak öne çıkıyor. Sarıkamış’ın geniş ormanlık alanlarında yaşayan canlılar, yüksek rakımda bulunan su kaynağından yararlanıyor.
SARIÇAM ORMANLARININ ARASINDA EŞSİZ MANZARA Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Sarıkamış, kristal karının yanı sıra doğal güzellikleriyle de dikkat çekiyor. Sarıçam ağaçlarıyla çevrili kayak merkezinde bulunan yapay gölet, özellikle drone görüntülerinde bölgenin eşsiz doğasını gözler önüne seriyor.
Göletin çevresini saran sarıçamlar, yüksek rakım ve yemyeşil doğayla birleşince ortaya Sarıkamış’a özgü etkileyici bir manzara çıkıyor. Havadan çekilen görüntülerde ormanın içerisinde adeta saklı bir gölü andıran alan, bölgenin doğal dokusuna ayrı bir güzellik katıyor. Kışın kayak pistlerine kar üretimi için kullanılan gölet, sarıçam ormanlarının arasında oluşturduğu görüntüyle Sarıkamış’ın doğal güzellikleri arasında yerini alıyor.
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