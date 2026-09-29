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Türkiye nükleer çağa damgasını vuruyor! Akkuyu’da nükleer yakıt yüklemesi için tarih verildi Sarıçam ormanlarının bekçisi: Kars'taki gölet görevine başladı! Fonculardan sonra bir darbe de onlara! Türkiye güne dev operasyonla uyandı Memur ve emeklinin zammında kritik eşik! Güvercinleri servet değerinde! 800 bin TL'lik kuşları böyle koruyor 'Türkiye büyük hazine buldu' desek yeridir: Günde 1 milyon varil petrol ve doğal gaz üretecek Fiziksel engeli onu durduramadı: Azmiyle tıp fakültesini kazandı! Kurtlar Vadisi’nin yapımcısından çok konuşulacak “FETÖ” İtirafı: “Senaryoya müdahale edildiyse o üç kişi biliyor” Bilim insanları bunu da başardı: En doğru saati geliştirdiler! Türkiye’yi zangır zangır sallayan fon soruşturmasında sıcak gelişme
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Sarıçam ormanlarının bekçisi: Kars'taki gölet görevine başladı!

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Sarıçam ormanlarının bekçisi: Kars'taki gölet görevine başladı!

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde 2 bin 634 metre yüksekte inşa edilen yapa gölet, sarıçam ormanları arasındaki güzelliği ile olduğu kadar göreviyle de dikkat çekiyor.

#1
Foto - Sarıçam ormanlarının bekçisi: Kars'taki gölet görevine başladı!

Sarıkamış Kayak Merkezi’nde kar yağışının yetersiz olduğu dönemlerde pistlerde suni kar üretiminde kullanılmak üzere oluşturulan gölet, sonbaharda bölgeye farklı bir güzellik katıyor. Sarıçam ormanlarının ortasında masmavi görüntüsüyle dikkat çeken gölet, havadan görüntülendiğinde adeta kartpostallık manzaralar oluşturuyor.

#2
Foto - Sarıçam ormanlarının bekçisi: Kars'taki gölet görevine başladı!

YABAN HAYATINA DA CAN KATIYOR Kış sezonunda kayak merkezinin kar ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlayan gölet, yaz aylarında ise bölgedeki yaban hayvanları için önemli bir su kaynağı olarak öne çıkıyor. Sarıkamış’ın geniş ormanlık alanlarında yaşayan canlılar, yüksek rakımda bulunan su kaynağından yararlanıyor.

#3
Foto - Sarıçam ormanlarının bekçisi: Kars'taki gölet görevine başladı!

SARIÇAM ORMANLARININ ARASINDA EŞSİZ MANZARA Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Sarıkamış, kristal karının yanı sıra doğal güzellikleriyle de dikkat çekiyor. Sarıçam ağaçlarıyla çevrili kayak merkezinde bulunan yapay gölet, özellikle drone görüntülerinde bölgenin eşsiz doğasını gözler önüne seriyor.

#4
Foto - Sarıçam ormanlarının bekçisi: Kars'taki gölet görevine başladı!

Göletin çevresini saran sarıçamlar, yüksek rakım ve yemyeşil doğayla birleşince ortaya Sarıkamış’a özgü etkileyici bir manzara çıkıyor. Havadan çekilen görüntülerde ormanın içerisinde adeta saklı bir gölü andıran alan, bölgenin doğal dokusuna ayrı bir güzellik katıyor. Kışın kayak pistlerine kar üretimi için kullanılan gölet, sarıçam ormanlarının arasında oluşturduğu görüntüyle Sarıkamış’ın doğal güzellikleri arasında yerini alıyor.

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