Kuzey Kore basını 12’den vurdu! Katil Netanyahu alay konusu oldu
Kuzey Kore basını, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu sırasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya yönelik protestoları gündemine taşıdı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kuzey Kore basını, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu sırasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya yönelik protestoları gündemine taşıdı.
Kuzey Kore basınında yer alan haberde Netanyahu için “Orta Doğu’yu kan gölüne çeviren katil canavar” ifadeleri kullanılırken, protestoların ardından İsrail Başbakanı’nın BM Genel Kurulu toplantısında “fena halde rezil olduğu” öne sürüldü.
Kuzey Kore hükümetinin resmi yayın organı olan Minju Choson gazetesi, ABD’nin New York kentinde yapılan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu sırasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya yönelik gerçekleştirilen protestoları gündeme taşıdı.
"Orta Doğu’nun katil canavarı BM sahnesinde rezil oldu" başlıklı haberde, "Orta Doğu’yu kan gölüne çeviren katil canavar Netanyahu, geçtiğimiz günlerde BM Genel Kurulu toplantısında fena halde rezil oldu. Netanyahu konuşma yapmak üzere kürsüye çıktığında, onlarca temsilci protesto amacıyla salonu terk etti. Öte yandan, BM Genel Merkezi’nin dışında toplanan yüzlerce gösterici, Netanyahu’nun Genel Kurul’a katılımını protesto ederek Filistinlilere desteklerini dile getirdi" ifadelerine yer verildi.
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