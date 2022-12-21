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Gündem Herkes Bay Kemal’i beklesin! Cumhurbaşkanı adayı benim
Gündem

Herkes Bay Kemal’i beklesin! Cumhurbaşkanı adayı benim

Gazeteci Abdulkadir Selvi, “Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu’nun CHP grubuna katılacağını sosyal medya hesabından duyurup bir de altına, “Geliyor gelmekte olan” anonsunu koyunca, CHP’ye yakın medya, cumhurbaşkanı adayı belli oluyor diye yayınlar yapınca CHP grubunu izlemek kaçınılmaz oldu.” diyerek önemli ifadelerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-12-21 07:35:00 - 2022-12-21 07:40:35
Herkes Bay Kemal’i beklesin! Cumhurbaşkanı adayı benim

Selvi’inin yazısından önemli paragraflar...

FOTOĞRAF SAVAŞI

İlk fotoğraf geldi.

Meral Akşener’in sevinçle Ekrem İmamoğlu’nun boynuna sarıldığı fotoğraf karesinden sonra bu kez Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu’nun boynuna sarıldı.

Bu fotoğrafa bakınca Ekrem İmamoğlu’nun vücut dili dersi aldığını düşündüm. Çünkü elini Kılıçdaroğlu’nun omuzunu atarak, inisiyatif bende mesajını vermeyi ihmal etmedi.

VE FİNAL

Her defasında Kılıçdaroğlu’nu kimse hafife almasın diyorum. Kılıçdaroğlu, yine Ekrem İmamoğlu hakkında, “16 milyonun sevgilisi” dedi. Oysa Akşener 85 milyon arkanda diyerek cumhurbaşkanı adaylığını ima etmişti ama Kılıçdaroğlu, “Sen İstanbul Büyükşehir Belediye başkanısın, başkan kal” mesajını verdi.

Kılıçdaroğlu’nun finali ilginçti. “Herkes Bay Kemal’i beklesin” dedi ve kürsüden indi. O sırada gözlerim Ekrem İmamoğlu’na takıldı. Beni bunun için mi Ankara’ya davet ettiniz, der gibi bir hali vardı.

Sonuç ne oldu? Kılıçdaroğlu, hem parti içine birlik beraberlik mesajı verdi hem de Saraçhane’deki görüntüler nedeniyle Akşener’in bir adım önüne geçmeye çalıştı.

BÜYÜK FOTOĞRAF

Ama asıl büyük bir fotoğraf vardı. O da Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nu Ankara’ya davet ederek, bir kez daha cumhurbaşkanı adayı yapmayacağı mesajını verdi. “Herkes Bay Kemal’i beklesin” diyerek, “Cumhurbaşkanı adayı benim” dedi.

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Yorumlar

KEMALİST

Aday koltuğuna neden oturtmuş İMAMOĞLUNU o zaman herhalde oda bulunsun diye YOKSA BİRİLERİNE ADAY ORDA DURUYOR DEMEKMİ hadi ya:))?neden Tüm el hareketleri ve Baş parmağı her konuşmanın sonunda ;İMAMOĞLUNU beden diliyle işaret etti, izlediniz mi orda ne anlattı ,konuşmasında el hareketleriyle?Bir sana ;3 bana yaptı bu şu demek beni 3 isteyenlere karşı benim tercihim sensin demek.. Kemalistler anlar...sıradan izleyici olmayacaksınız BAY KEMAL GELECEKMİŞ NEDEN GELMEDİ? OCAK AYI GELDİ NEZAMAN GELECEKMİŞ BAY KEMAL? KAFA YAPIYOR SİZİNLE DİYELİMKİ GELDİ YİNE DEĞİŞECEK...AMA ZEKİ ADAM...ARTIK BU HUKUK DAVASINDAN SONRA GELMESİ ZOR...!

CHP'li iyi diken Terzi

Ne var bunda, garip olan ne? Cumhur'un adayi kim, en buyuk partinin Baskani degil mi?
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