Herkes Bay Kemal’i beklesin! Cumhurbaşkanı adayı benim

Selvi’inin yazısından önemli paragraflar...

FOTOĞRAF SAVAŞI

İlk fotoğraf geldi.

Meral Akşener’in sevinçle Ekrem İmamoğlu’nun boynuna sarıldığı fotoğraf karesinden sonra bu kez Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu’nun boynuna sarıldı.

Bu fotoğrafa bakınca Ekrem İmamoğlu’nun vücut dili dersi aldığını düşündüm. Çünkü elini Kılıçdaroğlu’nun omuzunu atarak, inisiyatif bende mesajını vermeyi ihmal etmedi.

VE FİNAL

Her defasında Kılıçdaroğlu’nu kimse hafife almasın diyorum. Kılıçdaroğlu, yine Ekrem İmamoğlu hakkında, “16 milyonun sevgilisi” dedi. Oysa Akşener 85 milyon arkanda diyerek cumhurbaşkanı adaylığını ima etmişti ama Kılıçdaroğlu, “Sen İstanbul Büyükşehir Belediye başkanısın, başkan kal” mesajını verdi.

Kılıçdaroğlu’nun finali ilginçti. “Herkes Bay Kemal’i beklesin” dedi ve kürsüden indi. O sırada gözlerim Ekrem İmamoğlu’na takıldı. Beni bunun için mi Ankara’ya davet ettiniz, der gibi bir hali vardı.

Sonuç ne oldu? Kılıçdaroğlu, hem parti içine birlik beraberlik mesajı verdi hem de Saraçhane’deki görüntüler nedeniyle Akşener’in bir adım önüne geçmeye çalıştı.

BÜYÜK FOTOĞRAF

Ama asıl büyük bir fotoğraf vardı. O da Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nu Ankara’ya davet ederek, bir kez daha cumhurbaşkanı adayı yapmayacağı mesajını verdi. “Herkes Bay Kemal’i beklesin” diyerek, “Cumhurbaşkanı adayı benim” dedi.