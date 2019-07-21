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Herkes Babacan’ı beklerken o isim parti kuruyor! “1,5 yıldır pek çok yerde örgütlendik”

Eski Bakan Rıfat Serdaroğlu, merkez sağda konumlanan Çoban Ateşi Hareketi'nin 1,5 yıldır pek çok ilde örgütlendiğini söyledi. Serdaroğlu, kısa süre sonra Çoban Ateşi Hareketi'nin partileşeceğini açıkladı.

21 Temmuz 2019 Pazar 14:16
Herkes Babacan’ı beklerken o isim parti kuruyor! “1,5 yıldır pek çok yerde örgütlendik”

Merkez sağda yeni bir parti için uzun süredir Türkiye'nin çeşitli illerinde çalışma yürüten Çoban Ateşi Hareketi, İstanbul'da istişare toplantısı gerçekleştirdi. Eski Bakan Rıfat Serdaroğlu, birçok ilde örgütlenen hareketin yeni bir adım atacağını söyledi.

Laiklik vurgusu

Öncülüğünü eski bakanlardan Rıfat Serdaroğlu'nun yaptığı merkez sağ çizgideki Çoban Ateşi Hareketi, İstanbul'da Dedeman Otel'de toplandı. Mustafa Kemal, Cumhuriyet ve laiklik konusundaki hassasiyetlerinin altını çizen Serdaroğlu, darbelerin en çok demokrat yurttaşlara zarar verdiğini belirterek, 1.5 yıldır pek çok ilde örgütlenen hareketin, bir süre sonra partileşeceğini açıkladı.

Kendisi partide görev almayacak

Serdaroğlu, kendisi dahil, eski siyasetçilerden hiçbirinin partide aktif görev almayacaklarını, sadece kılavuzluk yapacaklarını, partinin yönetiminin gençlerden ve kadınlardan oluşacağını belirtti. Serdaroğlu, genel başkanın, harekete katkı veren yurttaşların yapacağı seçimle belirleneceğini söyledi.

Destek istedi

Çoban Ateşi Hareketi'nin İstanbul'daki önemli isimlerinden Gürkan Çakıroğlu da Türkiye'nin, hukuk devleti olma niteliğini yitirdiğini ve ciddi bir rejim bunalımı yaşadığını ifade ederek, siyaset yapmak isteyen aydınları, gençleri, kadınları harekete destek olmaya çağırdı. Çakıroğlu, "Türkiye'nin geldiği durumun en büyük sorumlusu sağ ve merkez sağ iktidarlardır. Bunu aşmak, sorunları çözmek de öncelikle yine merkez sağın görevidir" dedi.

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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 14:16
  1. İstanbul
  2. Çoban Ateşi Hareketi
  3. Rıfat Serdaroğlu

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