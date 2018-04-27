Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Herkes aradığını bulacak ‘Yaani’

Merak edilen tüm sorulara yanıt bulunmasını kolaylaştıran Yaani, artık web versiyonu ile kullanıcıların hizmetinde olacak.

27 Nisan 2018 Cuma 12:15
Herkes aradığını bulacak ‘Yaani’

Müşterilerin ihtiyaçlarına göre tasarlanan ve kullanıcıların internetteki bütün bilgilere erişmesini, merak edilen tüm sorulara yanıt bulmasını kolaylaştıran Yaani, artık web versiyonu ile kullanıcıların hizmetinde olacak. Bu zamana kadar mobil uygulama olarak kullanılabilen Yaani’ye artık web ve mobil tarayıcılar ile yaani.com.tr adresinden ulaşılabilecek.

Servis entegrasyonları ile kullanıcının hayatını daha kolay hale getirmeyi hedefleyen Yaani, yakın zamanda Turkcell güvenli e-ticaret altyapısını da destekleyecek.

YENİ ÖZELLİKLER DE EKLENECEK

Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ayşem Ertopuz, “Arama motorları en fazla veri üreten servislerden. O nedenle Yaani Türkiye’nin verisinin Türkiye’de kalması için kritik öneme sahip. Türkiye’nin kullanım alışkanlıklarına göre tasarlanan Yaani, Türkçe’yi çok iyi anlıyor. Biz arama yaptıkça o öğreniyor ve sürekli öğrenen akıllı arama motoru olarak kendini her an geliştiriyor. Bu sayede her defasında karşımıza daha iyi arama sonuçları çıkartıyor. Bugüne kadar mobil uygulama olarak kullanılan Yaani’ye artık web sitesi üzerinden de erişebilecek. Önümüzdeki dönemde web versiyonunu, yeni özellikler ve servisler ekleyerek daha zengin hale getireceğiz” dedi.

 

 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 12:15
  1. Yaani

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'den alçak Türkiye hamlesi! Yasa teklifi sundu
    1. ABD'den alçak Türkiye hamlesi! Yasa..
    2. Biletler tükendi! Ek seferler koyulacak
    3. Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
    4. Çocuklarda uyku ve beslenme bozukluğu
    5. Kömür arıyorlardı! Buldukları rezerv..
    6. 2018 rekor yılı oldu... Türkiye'ye..
    7. 300 bin kadını zorla kısırlaştıran..
    8. Devlet Bahçeli: Cumhurbaşkanı..
    9. Antalya'da deprem!
    10. Başkan Avcı’dan Akit’e ziyaret
    11. Erdoğan'ın ofisine böcek koymuştu..
    12. Bahçeli'den Abdullah Gül açıklaması:..
    13. Hendek gitti hizmet geldi
    14. Erdoğan bölge halkı için yüz yıllık..
    15. ‘Muş ovası Hollanda’yı geçecek’
    16. Kirli pazarlıklar CHP’nin geninde var
    17. Ronaldinho'dan Galatasaray - Beşiktaş..
    18. Yurdun doğusuna "Kırk ikindi"..
    19. FETÖ'cülerden 'Uçak Modu' taktiği!
    20. Muhalefet paramparça
    Hillary Clinton ile Ece Temelkuran’ın Türkiye ve Erdoğan düşmanlığı!
    Hillary Clinton ile Ece Temelkuran’ın Türkiye ve Erdoğan düşmanlığı!
    Adıyaman'da neler oluyor? Erdoğan'ın dediğini yaptı, TPAO'dan atıldı!
    Adıyaman'da neler oluyor? Erdoğan'ın dediğini yaptı, TPAO'dan atıldı!
    Suud Arabistan'dan skandal! Umreye giden Türk kafileye...
    Suud Arabistan'dan skandal! Umreye giden Türk kafileye...
    CHP'den sürpriz telefon! Aday olmayı kabul etti
    CHP'den sürpriz telefon! Aday olmayı kabul etti
    Flaş iddia: Gül Başbakanlığı istedi! Erdoğan Davutoğlu'nu tercih etti...
    Flaş iddia: Gül Başbakanlığı istedi! Erdoğan Davutoğlu'nu tercih etti...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    24 Haziran'da yoklar! Seçimleri boykot kararı aldılar
    24 Haziran'da yoklar! Seçimleri boykot kararı aldılar
    Özgür Özel Erdoğan'ı çıldırtacakmış... İşte Erdoğan'ın CHP'li vekilleri çıldırtan mesajı
    Özgür Özel Erdoğan'ı çıldırtacakmış... İşte Erdoğan'ın CHP'li vekilleri çıldırtan mesajı