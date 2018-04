Herkes aradığını bulacak ‘Yaani’

Müşterilerin ihtiyaçlarına göre tasarlanan ve kullanıcıların internetteki bütün bilgilere erişmesini, merak edilen tüm sorulara yanıt bulmasını kolaylaştıran Yaani, artık web versiyonu ile kullanıcıların hizmetinde olacak. Bu zamana kadar mobil uygulama olarak kullanılabilen Yaani’ye artık web ve mobil tarayıcılar ile yaani.com.tr adresinden ulaşılabilecek.

Servis entegrasyonları ile kullanıcının hayatını daha kolay hale getirmeyi hedefleyen Yaani, yakın zamanda Turkcell güvenli e-ticaret altyapısını da destekleyecek.

YENİ ÖZELLİKLER DE EKLENECEK

Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ayşem Ertopuz, “Arama motorları en fazla veri üreten servislerden. O nedenle Yaani Türkiye’nin verisinin Türkiye’de kalması için kritik öneme sahip. Türkiye’nin kullanım alışkanlıklarına göre tasarlanan Yaani, Türkçe’yi çok iyi anlıyor. Biz arama yaptıkça o öğreniyor ve sürekli öğrenen akıllı arama motoru olarak kendini her an geliştiriyor. Bu sayede her defasında karşımıza daha iyi arama sonuçları çıkartıyor. Bugüne kadar mobil uygulama olarak kullanılan Yaani’ye artık web sitesi üzerinden de erişebilecek. Önümüzdeki dönemde web versiyonunu, yeni özellikler ve servisler ekleyerek daha zengin hale getireceğiz” dedi.