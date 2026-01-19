  • İSTANBUL
Ölümün kıyısından döndü! Sosyal medya bu kazayı konuşuyor

Giriş Tarihi:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bir doğa gezisi sırasında meydana gelen feci kaza, izleyenleri dehşete düşürdü.

Dağlık arazide ATV aracıyla seyir halindeyken kontrolü kaybeden bir sürücü, metrelerce yükseklikteki uçuruma yuvarlandı. Kazanın şiddetiyle neye uğradığını şaşıran ve büyük bir travma yaşayan talihsiz gencin, düştüğü yerde kendisini kontrol ederken sarf ettiği sözler çevredekilerin hafızasına kazındı.

Geçirdiği şokun etkisiyle "Yapma, yapma, yapma... Öldüm mü?" diyerek feryat eden sürücünün yardımına ilk olarak arkadaşları ve çevredeki vatandaşlar koştu. Mucizevi bir şekilde hayatta kalan gencin vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu tespit edilirken, o anlar kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

 

