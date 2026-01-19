Trump Grönland için resti çekti! "Artık zamanı geldi ve bu yapılacak!"

  • İSTANBUL
ABD Başkanı Donald Trump, Grönland'ın stratejik önemi ve güvenliği konusunda Danimarka yönetimine yönelik sert eleştirilerde bulunarak dünya gündemine oturan açıklamalara imza attı. Danimarka'nın dev adayı Rus tehdidine karşı koruma konusunda yetersiz kaldığını savunan Trump, bölgenin güvenliği için artık harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı. Trump'ın "Artık zamanı geldi ve bu yapılacak" şeklindeki ifadeleri, Washington'ın Grönland üzerindeki niyetlerini bir kez daha en üst perdeden teyit etti.

Trump, sosyal medya hesabından Grönland hakkında paylaşım yaptı.

NATO'nun Danimarka'yı Grönland'ı Rus tehdidinden koruması için 20 yıldır uyardığını öne süren Trump, Danimarka'nın bu konuda hiçbir şey yapamadığını iddia etti.

Trump, "Artık zamanı geldi ve bu yapılacak." ifadelerine yer verdi.

 

- Trump'ın Grönland tehdidi

Trump, ülkesinin "ulusal güvenlik amacıyla Grönland'a ihtiyacı olduğunu" ve bunun "inşa edilen Altın Kubbe için hayati önem taşıdığını" ifade etmişti.

Washington'da bir araya gelen ABD, Danimarka ve Grönland dışişleri bakanlarının görüşmesi sonrasında da temel anlaşmazlıkların devam ettiği belirtilmiş, ABD'nin Grönland'ı "ele geçirme arzusunun açık" olduğu kaydedilmişti.

Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bölge Grönland, daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.

Danimarka, son dönemde müttefiklerle birlikte bölgedeki askeri işbirliğini artırma çağrısı yapmıştı. Bu kapsamda Avrupa ülkeleri küçük askeri birlikler ve subayları Grönland'a göndereceklerini açıklamıştı.

 

Trump bunun üzerine, Grönland ile ilgili tartışmalarda dünya barışının tehlikede olduğunu savunarak, ABD'nin Grönland'ı almasına karşı çıktıkları gerekçesiyle Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya'ya gümrük vergileri getireceğini açıklamıştı.

Grönland'a giden söz konusu 8 Avrupa ülkesi için 1 Şubat 2026'dan itibaren yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını, 1 Haziran 2026'dan sonra vergi oranının yüzde 25'e çıkarılacağını belirten Trump, Grönland'ın tamamen ve eksiksiz olarak satın alınmasına ilişkin bir anlaşmaya varılana kadar oranın bu şekilde kalacağını bildirmişti.

