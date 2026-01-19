  • İSTANBUL
Türkiye'ye gelecek mi? Galatasaray'a İspanya'dan sürpriz takviye geliyor!
Emrah Savcı

Galatasaray'ın orta saha adayları arasına Sevilla'dan Lucien Agoume de girdi. 23 yaşındaki ön libero konusunda ilk temasların da başladığı öğrenildi.

Galatasaray, orta sahanın merkez bölgesine en az 2 takviye yapmayı planlıyor. Konuyla ilgili çalışmalar sürüyor. Listeye son eklenen ismin; Sevilla forması giyen Lucien Agoume olduğu öğrenildi. İlk temasların da başladığı konuşuluyor. 23 yaşındaki Fransız ön libero, 2024 yazında Inter'den transfer edilmişti.

Sevilla 8 milyon euro bonservis bedeli ödedi. 1.85 boyundaki futbolcunun 30 Haziran 2028 tarihine kadar mukavelesi bulunuyor. Bu sezon La Liga'da 16 maça çıktı. Sahada 1.229 dakika kalırken 1 gol ve 2 asist üretti. İspanyol ekibinin ciddi bir bonservis beklentisi olduğu belirtildi.

Oyuncu, Galatasaray'a sıcak bakıyor. Fakat öncelikle kulüplerin anlaşması gerekiyor.

Sarı-Kırmızılı ekibin ilk temaslarda 20 milyon euro gibi bir rakam önerdiği öğrenildi. Sevilla tarafı düşünmek için zaman istedi. Pazarlıklar devam edecek. Galatasaray alternatiflerle ilgili de çalışmalarını sürdürüyor.

