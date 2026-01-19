Altın rezervi en çok olan ilk 10 ülke belli oldu! Türkiye o listede
Küresel ölçekte ekonomik güvenliğin önemli göstergelerinden biri olan altın rezervlerinde dikkat çekici değişimler yaşandı.
Altına yöneliş hız kesmeden devam ediyor. Dünyadaki merkez bankaları da rezervlerini genişletiyor.
Tüm dünya çatışmalar, savaşlar ve krizlerle çalkalanırken altın değerini artırmaya devam ediyor.
Devletler de altına yönelişlerini sürdürüyor. Merkez bankalarındaki altın artıyor.
Ekonomik güvenliğin önemli göstergelerinden biri olarak kabul edilen altın rezervlerine ilişkin rapor, ülkeler arasındaki dengelerin değiştiğine işaret etti.
İşte dünyada kasasında en fazla altın rezervine sahip 10 ülke!
1-ABD
2-Almanya
3-İtalya
4-Fransa
5-Rusya
6-Çin
7-İsviçre
8-Hindistan
9-Japonya
10-Türkiye
