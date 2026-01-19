  • İSTANBUL
Altın rezervi en çok olan ilk 10 ülke belli oldu! Türkiye o listede
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Altın rezervi en çok olan ilk 10 ülke belli oldu! Türkiye o listede

Küresel ölçekte ekonomik güvenliğin önemli göstergelerinden biri olan altın rezervlerinde dikkat çekici değişimler yaşandı.

#1
Foto - Altın rezervi en çok olan ilk 10 ülke belli oldu! Türkiye o listede

Altına yöneliş hız kesmeden devam ediyor. Dünyadaki merkez bankaları da rezervlerini genişletiyor.

#2
Foto - Altın rezervi en çok olan ilk 10 ülke belli oldu! Türkiye o listede

Tüm dünya çatışmalar, savaşlar ve krizlerle çalkalanırken altın değerini artırmaya devam ediyor.

#3
Foto - Altın rezervi en çok olan ilk 10 ülke belli oldu! Türkiye o listede

Devletler de altına yönelişlerini sürdürüyor. Merkez bankalarındaki altın artıyor.

#4
Foto - Altın rezervi en çok olan ilk 10 ülke belli oldu! Türkiye o listede

Ekonomik güvenliğin önemli göstergelerinden biri olarak kabul edilen altın rezervlerine ilişkin rapor, ülkeler arasındaki dengelerin değiştiğine işaret etti.

#5
Foto - Altın rezervi en çok olan ilk 10 ülke belli oldu! Türkiye o listede

İşte dünyada kasasında en fazla altın rezervine sahip 10 ülke!

#6
Foto - Altın rezervi en çok olan ilk 10 ülke belli oldu! Türkiye o listede

1-ABD

#7
Foto - Altın rezervi en çok olan ilk 10 ülke belli oldu! Türkiye o listede

2-Almanya

#8
Foto - Altın rezervi en çok olan ilk 10 ülke belli oldu! Türkiye o listede

3-İtalya

#9
Foto - Altın rezervi en çok olan ilk 10 ülke belli oldu! Türkiye o listede

4-Fransa

#10
Foto - Altın rezervi en çok olan ilk 10 ülke belli oldu! Türkiye o listede

5-Rusya

#11
Foto - Altın rezervi en çok olan ilk 10 ülke belli oldu! Türkiye o listede

6-Çin

#12
Foto - Altın rezervi en çok olan ilk 10 ülke belli oldu! Türkiye o listede

7-İsviçre

#13
Foto - Altın rezervi en çok olan ilk 10 ülke belli oldu! Türkiye o listede

8-Hindistan

#14
Foto - Altın rezervi en çok olan ilk 10 ülke belli oldu! Türkiye o listede

9-Japonya

#15
Foto - Altın rezervi en çok olan ilk 10 ülke belli oldu! Türkiye o listede

10-Türkiye

