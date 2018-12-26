Herkes anlamını merak ediyordu... Bahçeli ilk kez açıkladı!

Bu sabah gazetecilerle sabah kahvaltısında buluşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin parmağındaki yüzük dikkat çekti. Bahçeli sohbet havasında geçen toplantıda çok merak edilen parmağındaki yüzüğü anlattı.

Üstünde Türkistan haritası var

MHP Lideri Devlet Bahçeli, gazete, televizyon ve ajansların Ankara temsilcileri ile sabah kahvaltısında bir araya geldi. Bahçeli, son bölümü sohbet havasında geçen toplantıda parmağındaki yüzüğü anlatarak, "Mavi taş, özel yapım klasik yüzük. Kırmızı bölümde Türkistan haritası, yanlarında ise kurt ve üç hilal var" dedi.

Bahçeli’nin klasik araba tutkusunu bilmeyen yok

Klasik otomobil tutkunu olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz Mayıs ayında garajına 73 model bir Mercedes daha eklemiş Ankara sokaklarını Ferdi Tayfur dinleyerek turladığını "Aheste gidiyoruz. Aheste gidince de çok toz atılmıyor" demişti.