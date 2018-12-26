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Herkes anlamını merak ediyordu... Bahçeli ilk kez açıkladı!

Bu sabah Ankara'da düzenlediği kahvaltıda basın mensuplarıyla bir araya gelen MHP Lideri Devlet Bahçeli, sohbet havasında geçen basın toplantısında herkesin merak ettiği parmağındaki yüzüğü anlattı.

26 Aralık 2018 Çarşamba 15:49
Herkes anlamını merak ediyordu... Bahçeli ilk kez açıkladı!

Bu sabah gazetecilerle sabah kahvaltısında buluşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin parmağındaki yüzük dikkat çekti. Bahçeli sohbet havasında geçen toplantıda çok merak edilen parmağındaki yüzüğü anlattı.

Üstünde Türkistan haritası var

MHP Lideri Devlet Bahçeli, gazete, televizyon ve ajansların Ankara temsilcileri ile sabah kahvaltısında bir araya geldi. Bahçeli, son bölümü sohbet havasında geçen toplantıda parmağındaki yüzüğü anlatarak, "Mavi taş, özel yapım klasik yüzük. Kırmızı bölümde Türkistan haritası, yanlarında ise kurt ve üç hilal var" dedi.

Bahçeli’nin klasik araba tutkusunu bilmeyen yok

Klasik otomobil tutkunu olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz Mayıs ayında garajına 73 model bir Mercedes daha eklemiş Ankara sokaklarını Ferdi Tayfur dinleyerek turladığını "Aheste gidiyoruz. Aheste gidince de çok toz atılmıyor" demişti.

 

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Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 15:49
  1. Ankara
  2. Devlet Bahçeli
  3. MHP
  4. Yüzük

YORUM YAZ

  • Mesut SarpMesut Sarp57 dk önce
    Cok büyük bir ifşaatta bulunmuş !

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