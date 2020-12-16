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Ekonomi Herkes altını konuşuyor ama... En çok o kazandırıyor
Ekonomi

Herkes altını konuşuyor ama... En çok o kazandırıyor

ABD'de ekonomik toparlanmayı desteklemek amacıyla hazırlanan teşvik paketine ilişkin görüşmelerin yeniden başlaması üzerine, herkesin altın fiyatlarını merak ettiği günlerde değerli metal fiyatları yüzde 3.0 artan gümüşün liderliğinde yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-12-16 16:42:00 -
Herkes altını konuşuyor ama... En çok o kazandırıyor

ABD'li senatör ve Temsilciler Meclisi üyeleri, iki partinin de desteklediği 748 milyar dolar büyüklüğünde olması beklenen teşvik paketine son şeklini verip onaylamak üzere, ABD hükümetinin merkezi olan Capitol Hill'da bir araya geldiler.

Gümüşe yapılan yatırım altından fazla

Piyasalarda ayrıca, ABD Merkez Bankası'nın bugün Türkiye saati ile Fed'in bugün Türkiye saati ile 22:00'de yapacağı açıklamada, Covid aşılarının piyasaya sürülmesinin ekonomik görünümü nasıl değiştirdiğine ilişkin değerlendirmesini paylaşması bekleniyor.

Gelişmelerle gümüş, ons başına yüzde 3.02 artarak 25.26 dolara yükseldi. Altın yüzde 0.46 artışla 1,863.06 dolara yükselirken, paladyum yüzde 1.02 artışla 2,345,90 dolara çıktı. Aynı zamanda platin ons başına yüzde 0.97 artışla 1,050.62 dolara yükseldi.

 

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