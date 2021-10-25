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Ekonomi Herkes altına yatırım yapıyor ama... Gümüşte fiyatlar patladı
Ekonomi

Herkes altına yatırım yapıyor ama... Gümüşte fiyatlar patladı

Son dönemde altın fiyatları uçuşa geçerken benzer gidişat gümüşte de görülüyor. Uzmanlar arka planda kalan gümüş fiyatlarının daha da artacağını tahmin ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-25 16:25:00 -
Herkes altına yatırım yapıyor ama... Gümüşte fiyatlar patladı

Gümüş fiyatı son dönemde yükselişe geçti. Yatırımcıların en çok ilgisini çeken emtialardan biri olan gümüş, haftaya yükselişle başlarken, bugün 7,7 seviyelerinden satılıyor. Gümüşün ons fiyatı ise 24 dolar geçti.

Dünya'da yer alan habere göre, gümüş fiyatı yatırımcılar tarafından takip ediliyor. En değerli emtialardan biri olan gümüş son dönemde psikolojik eşiği geçerken, analistler gümüş fiyatında yükselişin devam edeceğini düşşünüyor.

Analistler, gümüşün ons fiyatının 24,40 seviyesini yakalaması halinde 26 dolara kadar çıkabileceğini öngörürken, bu haftaya yükselişle başlayan gümüşün ons fiyatı bu seviyeyi yakaladı. Gümüşün ons fiyatı alışta 24,41, satışta ise 24,44 seviyesinde bulunuyor.

MKS Pamp Group tarafından yayımlanan değerli metaller raporunda gümüş fiyatının bu yıl ortalama 26 dolar olacağı belirtiliyor. Gelecek yıl için öngörülen ortalama fiyat ise 28 dolar seviyesi olarak görülüyor.

Gümüş fiyatı ne kadar oldu?

Türkiye'de en çok yatırım yapılan emtialar arasında bulunan gümüşün gram fiyatı 7 lirayı geçti. Bugün alışta gümüş fiyatı 7,68 lira, satışta ise 7,69 lira seviyesinden işlem görüyor.

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