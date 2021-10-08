Herkes altın derken uzmanlar gümüş için uyardı: Köprüden önce son çıkış

Gümüş ABD Merkez Bankasının (Fed) varlık alımlarını azaltma sinyaliyle yılın üçüncü çeyreğini yüzde 16 düşüşle tamamladı. Ancak uzmanlar yılın son çeyreğinde gümüş için oldukça umutlu.

Gümüş, ABD Merkez Bankasının (Fed) varlık alımlarını azaltma sinyaliyle üçüncü çeyrekte yüzde 16'dan fazla düştü. Fiyatlar kritik 22.32 dolar bölgesine yakın seyrediyor. Son 20 yılın ekim ayında dip seviyesine inen gümüş 4. çeyrekte yeniden güç kazanacak. Uzmanlara göre kritik 22.30 dolar seviyesinin üzerinde kalırsa ons gümüşün önümüzdeki aylarda yükseliş şansı var.

Ancak 3’üncü çeyrekte hayal kırıklığına uğrayan yatırımcılar için iyi haber şu ki, daha önceki yıllardaki fiyat hareketlerine bakıldığında gümüşün genellikle ekimde yılın dip seviyesini yaptığı ve 4’üncü çeyrekte güç kazandığı dikkat çekiyor.

Son 20 yıllık hareketi hep aynı

Dünya'dan Evrim Küçük'ün haberine göre, ETFDailyNews yazarı Taylor Dart, gümüşün Aralık 2020 sonu itibariyle son 20 yıllık hareketini ortaya koyan grafiğin önemli ipuçları sunduğunu belirtiliyor. Bu yıl da grafikte olduğu gibi gümüşün yıla iyi bir başlangıç yaptıktan sonra şubat ayında ralli yaptığına dikkat çekiliyor. Genellikle martta test edilen zirve ise şubatta gerçekleşti. Gümüş daha sonra, mevsimsel olarak en zayıf dönemi olan Mayıs-Temmuz döneminden geçmeden önce, metal için tipik bir hareketle ikinci çeyrekte yeniden yükseldi. Ancak haziran ayındaki zayıflık üçüncü çeyrekte de devam etti.

Güçlü bir ralliye imza atabilir

Asıl önemli kısım ise, gümüşün genellikle ikinci yarının en düşük seviyesine gördüğü seviyenin sadece 1 hafta uzağında olması. Zira fiyatlarda en düşük seviye genellikle ekim ayının ikinci haftasında yaşanıyor. Bu modele göre, Aralık 2021 eğer Aralık 2020 gibi yol izlerse boğalar (yükseliş) güçlü bir ralliye imza atabilir.

Uzmanlar uyardı

Gümüş 22.0 dolar/ons destek ve 26.0 $/ons direnç seviyeleri arasında kritik bir kavşakta oturuyor. Metal bu alanı kısa vadede korursa bazı uzmanlara göre bir ralli mümkün. Analistler 22.32 doların altının piyasalara tehlike sinyali göndereceği uyarısı yapıyor. Commerzbank, fiyatların 100 haftalık hareket ortalamasının altına inmeye zorlayacak satışlar gelmesi halinde ons gümüşte hedef bölgenin birden bire 19.10 dolar olabileceğini söylüyor.