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Hergele’ye bir tazminat cezası daha

Müftü oğlu olmasına rağmen Hürriyet gazetesindeki köşesini Müslümanlara hakaretlerle dolduran Ahmet Hakan Coşkun bir defa daha tazminata mahkûm edildi. Müslüman kızların tesettürünün nasıl olması gerektiğini anlatan İhsan Şenocak Hoca’ya yönelik hakaretlerinden dolayı hakkında dava açılan Coşkun, 7 bin 500 TL’lik tazminat cezasına çarptırıldı.

27 Şubat 2019 Çarşamba 12:05
Hergele’ye bir tazminat cezası daha

 Faruk Arslan  İstanbul 

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan Coşkun’un küfür ve hakaretleri karşılıksız kalmıyor. Akit gazetesine yönelik hakaretlerinden dolayı tekzip yayınlamaya mahkûm edilen Coşkun, şimdi de Dr. İhsan Şenocak Hoca’ya tazminat ödeyecek.

Müftü oğlu olmasına rağmen Hürriyet gazetesindeki köşesini Müslümanlara hakaretlerle dolduran A. Hakan Coşkun bir defa daha tazminata mahkûm edildi. Bir sohbetinde, Müslüman hanımların tesettürünün nasıl olması gerektiğini anlatan İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi (İFAM) Kurucusu Dr. İhsan Şenocak Hoca’ya yönelik hakaretlerinden dolayı hakkında dava açılan Coşkun, tazminata mahkum edildi. İhsan Şenocak’ın suç duyurusu üzerine başlayan davanın İstanbul 11. Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki kararda A. Coşkun’a 7 bin 500 TL tazminat cezası verildi.

Küfürbaz A. Hakan’ı tazminata mahkûm ettiren İhsan Şenocak Hoca’nın, elde edeceği gelirle yetim muhacirlere kıyafet hediyesinde bulunacağı öğrenildi. 

Şenocak Hoca, Coşkun’dan kazandığı 7 bin 500 TL ile, Hatay ve çevresindeki sığınma kamplarında hayatlarını sürdüren yetim muhacir kızlara İslami kıyafet hediye edecek.

Birgün de karşılığını aldı

Özellikle gençler üzerinde büyük tesir oluşturan vaazlarıyla tanınan İhsan Şenocak Hoca, küfür yobazları tarafından topyekûn hedefe konulmuştu. Ahmet Hakan gibi Şenocak hakkında yalan ve iftira içerikli yayınlar yapan Birgün gazetesi de, ‘Gerici Şenocak ensest ilişkiyi savundu’ başlıklı yalan haberinden dolayı 5 bin TL tazminat ödemeye mahkum olmuştu.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 12:05
  1. Hatay
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  10. İstanbul 11. Asliye Hukuk Mahkemesi
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  13. Şenocak Hoca
  14. Birgün gazetesi

YORUM YAZ

  • Kocasolak Kocasolak 40 dk önce
    Bu saldır coo TAAkanal 7 ekranına çıktığı günlerde demiştim, bu bıyıklar ile bu coo bir gün a.doğanın yalına koşar. Koştu da, yalağına ne döktülerse yaladı, haramı yaşayandan helal ses çıkar mı. İşi gücü bırakıp müslüman PAÇASINA siğen saldır coo adıyla NAM SALDI Babıali de.
  • TaceddinTaceddin46 dk önce
    7.500 mü o da ne ki 1 günlük kazancıdır
  • Ali BULUT Ali BULUT 56 dk önce
    Adının Ahmet babanın müftü olması kimseyi kurtarmaz İslam alimlerine hakaretin gerçek cezasını öbür tarafta göreceksiniz

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