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'Hergele' dünyadan hızlı döndü! "Artık 9'u 5 geçe şak diye kalkıyorum"

Daha önce, "Saat 9'u 5 geçe ayağa kalkmadım" diyen 'Hergele' Ahmet Hakan, bugünkü yazısında, "Artistlik falan yapmaya tenezzül etmeyip “şak” diye ayağa kalkıyorum" diye yazdı.

10 Kasım 2018 Cumartesi 11:49
'Hergele' dünyadan hızlı döndü! "Artık 9'u 5 geçe şak diye kalkıyorum"

 yeniakit.com.tr  Hürriyet'in "Hergele"si Ahmet Hakan, yine döndü. Hakan, daha önce 10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe ayağa kalkmadığını söylemişti, bugünse, "Artistlik falan yapmaya tenezzül etmeyip “şak” diye ayağa kalkıyorum" diye yazdı.

"Artık her 10 Kasım'da..."

Ahmet Hakan'ın bugünkü yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Fikirlerinin, ideallerinin peşinden koşmak yerine gardırobunun peşinden koşanlar var ya... Sana en büyük kötülüğü onlar yapıyorlar ATAM!

Senin üzerinden kendilerini temize çekmeye çalışanları görünce benim midem bulanıyor ATAM!

Ben artık her 10 Kasım’da saat 9’u 5 geçe... Artistlik falan yapmaya tenezzül etmeyip “şak” diye ayağa kalkıyorum ATAM!"

"Ayağa kalkmadım" demişti

Hakan, 2014 senesinde, 10 Kasım'da ayağa kalkmadığını yazmıştı. Hakan'ın ilgili yazısı şu şekilde:

"Yer: Teşvikiye. Mekân: Bizim kahvenin dış bölümü. Saat: 9'u 5 geçmek üzere. Ortam: Yarı dolu. Sokak: İnsan kaynıyor. Siren sesleri yükseliyor aniden. Beş masa ayağa fırlamış durumda. İki masa oturuyor. Ben de kalkmayanlar arasındayım.

İşte tam bu sırada, sokağın karşı tarafındaki minibüs durağındaki seküler bıyıklı bir amca, bana doğru 'Allah belanı versin senin, niye kalkmıyorsun' işareti yaptı. (İki elini yukarı kaldırıp üzerime doğru savurma prensibine dayalı bir işaret.) Hiç üstüme alınmadım. Önümdeki gazeteye gömüldüm."

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 11:49
  1. 10 Kasım
  2. 9'u 5 geçe
  3. Mustafa Kemal
  4. Ahmet Hakan
  5. Hürriyet

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