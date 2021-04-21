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Medya Hercai dizisinde büyük şok! Silahla seti bastı
Medya

Hercai dizisinde büyük şok! Silahla seti bastı

ATV’nin finale hazırlanan Hercai dizisinin setinde gerilimli anlar yaşandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-21 20:54:00 -
Hercai dizisinde büyük şok! Silahla seti bastı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Kuruluş Osman gibi dizilerle iyi reyting elde eden ATV’nin Hercai dizisinde peş peşe olaylar yaşandı. Sosyal medyada özellikle büyük ilgiyle takip edilen Hercai dizisinde oyuncu Akın Akınözü’nün kavgaları ön plana çıkıyor.

Bu hafta final bölümü çekilen Hercai setinde pazartesi günü Akın Akınözü ile yapım ekibinden Suat Erdoğmuş tartışmış, Akınözü kavga sonrası savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu açıklamıştı.

Dün gece Hercai dizisinin seti de daha farklı bir olay yaşandı.

Daha önce işi olmadığı saatlerde de çekime gidip yoğun olunan saatlerde oyuncuların arkadaşlarıyla fotoğraf çektirmesini istediği için set ekibiyle gerginlik yaşadığı öne sürülen dizinin yardımcı oyuncularından Emrullah Omay gece yarısı silahlı bir şekilde seti bastı.

Arkadaşlarıyla beraber Umut konağın önüne giden Omay, tartıştığı görevliyi darp etmeye kalktı. Yaşanan gerginlik araya giren bölgenin ileri gelen hatırlı kişileri sayesinde tatlıya bağlandı.

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